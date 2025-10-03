Very Mobile introduce il noleggio smartphone con Subbyx, ecco cos’è

Very Mobile amplia i propri servizi con una novità che guarda al futuro: il noleggio smartphone in abbonamento flessibile. La proposta nasce dalla collaborazione con Subbyx, startup italiana in forte crescita, e consente ai clienti di scegliere il proprio dispositivo – nuovo o ricondizionato – direttamente dalla sezione dedicata sul sito verymobile.it.

L’iniziativa punta a offrire un’alternativa all’acquisto tradizionale, con formule mensili senza vincoli e con un livello di flessibilità che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento a innovazione e sostenibilità. Di novità dunque ce ne sono diverse.

I piani Johnny e Teddy di Very Mobile

Le soluzioni di noleggio disponibili sono due. Con il piano Johnny, chi sottoscrive l’abbonamento ha la possibilità di cambiare il proprio smartphone con il modello successivo non appena disponibile, mantenendo invariato il canone mensile e senza dover affrontare costi extra. Una scelta pensata per chi desidera avere sempre l’ultima novità tecnologica a portata di mano.

Il piano Teddy si rivolge invece a chi preferisce utilizzare lo stesso dispositivo più a lungo, premiando la fedeltà con un vantaggio economico: il costo dell’abbonamento si riduce progressivamente quando viene lanciato il modello successivo.

Entrambe le opzioni includono uno sconto del 10% per i clienti Very Mobile e non prevedono vincoli di durata. La disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento, senza penali né spese nascoste.

Copertura e sostenibilità alla base della strategia di Very Mobile

Un ulteriore elemento distintivo è la presenza di Subbyx Care, che garantisce protezione totale contro danni accidentali e malfunzionamenti, senza franchigia e senza costi aggiuntivi. Una caratteristica che rafforza il valore della proposta, rendendola più sicura e trasparente.

Con questo nuovo servizio, Very Mobile ribadisce l’attenzione verso la convenienza, l’innovazione e la sostenibilità, offrendo ai clienti una modalità di accesso agli smartphone più moderna, flessibile e adatta a diverse tipologie di utilizzo.