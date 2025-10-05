Ad
TIM, tutte le promozioni disponibili per il mese di ottobre

TIM mette a disposizioni degli utenti delle promozioni telefoniche per la linea fissa e la linea mobile per il mese di ottobre

scritto da Federica Iazzi
Le promozioni di TIM per il mese do ottobre

TIM non smette mai di stupire gli utenti.

L’operatore telefonico tradizionale è uno dei gestori più apprezzati dai clienti nel panorama delle telecomunicazioni.

Infatti, offre a nuovi e vecchi clienti tariffe telefoniche per la linea fissa, per la linea mobile, ma anche dei servizi extra come TIMVISION.

TIM: quali sono le offerte disponibili a ottobre?

Ottobre e appena iniziato e TIM ha già messo a disposizione degli utenti delle tariffe telefoniche imperdibili.

La prima offerta di cui parleremo è una promo disponibile per i clienti provenienti da Iliad e altri operatori virtuali. TIM offre minuti illimitati, 200 SMS e tanti giga in 5G a partire da 7,99 € al mese e il primo mese gratuito per i nuovi clienti.

Ci sono poi una serie di tariffe, pensate per diverse tipologie di utenti.
Una novità tra le promozioni e sicuramente TIM MOBILE, offerta che prevede fino a 300 giga di Internet in 5G ultra, minuti illimitati, 200 SMS e il poter scegliere tra Apple Music, oppure intrattenimento di Disney+, Netflix e DAZN. La tariffa è disponibile a partire da 12,99 € al mese e il primo mese sarà gratuito per i nuovi clienti.

Invece per quanto riguarda una tariffa molto specifica, c’è TIM YOUNG, pensata per tutti i clienti under 30. Si possono avere fino a 250 giga di Internet in 5G ultra, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre si prevedono 20 giga extra per i viaggi in Europa e l’intelligenza artificiale di Perplexity Pro gratis per un anno. La tariffa è disponibile a 9,99 € al mese, con il primo mese gratuito per i nuovi clienti e il prezzo bloccato per 30 mesi.

Infine, per tutti i clienti che abbiano già attiva la linea fissa di TIM, sono dedicate delle offerte speciali. Scegliendo anche TIM come operatore della linea mobile, si possono ottenere minuti illimitati, 200 SMS e tanti giga in 5G. Il tutto a partire da soli 9,99 € al mese.

 

