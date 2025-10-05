TIM, tutte le promozioni disponibili per il mese di ottobre

TIM non smette mai di stupire gli utenti.

L’operatore telefonico tradizionale è uno dei gestori più apprezzati dai clienti nel panorama delle telecomunicazioni.

Infatti, offre a nuovi e vecchi clienti tariffe telefoniche per la linea fissa, per la linea mobile, ma anche dei servizi extra come TIMVISION.

TIM: quali sono le offerte disponibili a ottobre?

Ottobre e appena iniziato e TIM ha già messo a disposizione degli utenti delle tariffe telefoniche imperdibili.

La prima offerta di cui parleremo è una promo disponibile per i clienti provenienti da Iliad e altri operatori virtuali. TIM offre minuti illimitati, 200 SMS e tanti giga in 5G a partire da 7,99 € al mese e il primo mese gratuito per i nuovi clienti.

Ci sono poi una serie di tariffe, pensate per diverse tipologie di utenti.

Una novità tra le promozioni e sicuramente TIM MOBILE, offerta che prevede fino a 300 giga di Internet in 5G ultra, minuti illimitati, 200 SMS e il poter scegliere tra Apple Music, oppure intrattenimento di Disney+, Netflix e DAZN. La tariffa è disponibile a partire da 12,99 € al mese e il primo mese sarà gratuito per i nuovi clienti.

Invece per quanto riguarda una tariffa molto specifica, c’è TIM YOUNG, pensata per tutti i clienti under 30. Si possono avere fino a 250 giga di Internet in 5G ultra, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre si prevedono 20 giga extra per i viaggi in Europa e l’intelligenza artificiale di Perplexity Pro gratis per un anno. La tariffa è disponibile a 9,99 € al mese, con il primo mese gratuito per i nuovi clienti e il prezzo bloccato per 30 mesi.

Infine, per tutti i clienti che abbiano già attiva la linea fissa di TIM, sono dedicate delle offerte speciali. Scegliendo anche TIM come operatore della linea mobile, si possono ottenere minuti illimitati, 200 SMS e tanti giga in 5G. Il tutto a partire da soli 9,99 € al mese.