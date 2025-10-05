Google Chrome per Android cambia: in arrivo i temi personalizzati

Google vuole finalmente rivoluzionare l’aspetto di Chrome su Android. Dopo anni in cui l’interfaccia del browser seguiva automaticamente il tema del sistema operativo, la casa di Mountain View sta sperimentando una nuova modalità di personalizzazione. Che è attualmente in fase di test nella versione Chrome Canary. Con questa novità, gli utenti potranno scegliere palette cromatiche dedicate esclusivamente a Chrome. Che sono indipendenti dal resto dell’interfaccia Android. Il cambiamento mira a rendere l’esperienza più personale e flessibile. Rispondendo così a una richiesta a lungo ignorata dalla community.

Tab colorati e sfondi personalizzati: Chrome su Android si rinnova

A rendere nota la funzione è stato l’utente Reddit Leopeva64-2, che ha condiviso immagini e video del nuovo menu “Aspetto”. Che è accessibile tramite un pulsante “Personalizza” nella parte alta del browser. Da qui si può accedere alla sezione “Colori Chrome”, dove attualmente sono disponibili due palette. Ma altre verranno presumibilmente aggiunte con i prossimi aggiornamenti. Per ora si tratta di test interni e non è noto quando la funzione sarà distribuita sui canali beta o stabili.

Oltre ai temi visivi, Google sta testando anche funzioni organizzative e grafiche già note agli utenti desktop. Tra queste, spicca la possibilità di assegnare un colore diverso ai gruppi di schede. Migliorando la gestione della navigazione e rendendo più immediata l’identificazione dei contenuti aperti. È in fase di test anche la personalizzazione dello sfondo della pagina Nuova Scheda. Che permetterà di inserire immagini a scelta dell’utente, rendendo il browser più vicino ai gusti e alle abitudini individuali.

Queste novità rientrano nel più ampio lavoro di rinnovamento grafico che Google sta portando avanti su Chrome. In particolare dopo l’introduzione del Material 3 Expressive. L’obiettivo sembra chiaro. Offrire un’esperienza utente più ricca, dinamica e in linea con le esigenze di personalizzazione che oggi guidano il design delle app.

Se i test avranno successo, l’interfaccia di Chrome potrebbe finalmente diventare uno spazio realmente personalizzabile anche su smartphone. Allineandosi alla libertà già disponibile sulla versione desktop.