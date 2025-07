TIM vs Ops! Mobile: fino a 300GB con il 5G gratis, ecco le 4 offerte

L’offerta Power Special di TIM è una delle più complete mai proposte dal gestore per chi arriva da Iliad o da un operatore virtuale. Il pacchetto comprende 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 9,99€ al mese per sempre. In più, il primo mese è gratuito, un incentivo importante per chi vuole provare la rete senza impegno iniziale.

Per quanto riguarda l’attivazione, ci sono diverse opportunità tra cui anche quella in video. La cosa bella in entrambi i casi è che non ci sono costi nascosti da sostenere. Nel caso dell’offerta di TIM, c’è da ricordare che è destinata solo ed unicamente a chi sceglie di portare il suo numero al gestore. Sono tanti poi gli altri vantaggi disponibili.

Ops! Mobile: 300 giga in 4G ma a un prezzo più accessibile

Dall’altra parte, Ops! Mobile propone la sua OPS Special 300 GB, un’offerta che mette sul piatto minuti illimitati, 100 SMS e ben 300 giga in 4G, suddivisi in 150 GB base e 150 GB extra, al prezzo di 9,99€ al mese per sempre.

L’attivazione è possibile solo tramite SPID, e richiede un pagamento iniziale di 9,90€ una tantum, con spedizione della SIM gratuita. L’offerta è disponibile per tutti tranne che per chi proviene da Vodafone, condizione che limita leggermente l’accesso. Rispetto a TIM, non è previsto il 5G, ma il volume di traffico dati resta invariato, proprio come gli utenti desiderano.

La scelta ora è vostra: Ops! e TIM sono perfetti per tutti

Con TIM si accede a una rete premium in 5G, con servizi avanzati e bonus di ingresso. Ops! Mobile risponde con la stessa quantità di giga, ma su rete 4G e con accesso semplificato per la maggior parte degli operatori. La scelta sta tra tecnologia e capillarità, oppure risparmio e volume, due percorsi validi per chi vuole molto traffico senza rinunciare alla stabilità.