TIMVISION ti regala il meglio di TV e calcio: le offerte da non perdere

L’operatore telefonico TIM non offre soltanto tariffe per la telefonia mobile e fissa, ma anche molto altro.

Ad esempio, il suo servizio di TIMVISION è una vera e propria piattaforma di streaming che punta a offrire agli utenti intrattenimento come film e serie TV, ma anche sport.

Ci sono varie opzioni che includono anche Netflix, Amazon Prime, Disney+ e molto altro.

Le tariffe tendono a variare molto e si può scegliere tra diversi pacchetti. Spesso sono disponibili sconti e promozioni se si è già clienti della linea fissa o mobile di TIM.

TIMVISION: ecco i pacchetti a disposizione degli utenti

Ecco alcuni dei pacchetti più apprezzati di TIMVISION da parte degli utenti. Si tratta sicuramente di un servizio conveniente, perché permette di risparmiare molto rispetto agli abbonamenti singoli alle diverse piattaforme.

Il pacchetto più venduto è TIMVISION con DAZN e Prime. Si tratta di un abbonamento annuale che prevede TIMVISION, DAZN con il piano full che comprende la serie A Enilive e la serie BKT, Infinity+ e Amazon Prime con cui guardare la migliore partita di UEFA Champions League del mercoledì.

Questa tariffa è disponibile a soli 24,99 € al mese per i primi otto mesi e successivamente 34,99 €. Oppure si può preferire sottoscrivere l’abbonamento annuale, da 339,88 € per il primo anno, in 12 rate.

Il secondo piano tariffario, più economico del precedente è TIMVISION Family S. Questo comprende DAZN, con il piano goal e dunque tutta la serie BKT e tre partite di serie A Enilive a giornata, in più tutto l’intrattenimento di TIMVISION e il piano standard con pubblicità di Netflix. Quest’ultimo è a disposizione ha 5,99 € al mese per i primi 12 mesi, e poi 14,99 € al mese. Oppure si può scegliere l’abbonamento annuale che per il primo anno è di 71,88 € in 12 rate.

Un altro piano, molto apprezzato dagli utenti e TIMVISION Gold, con DAZN e tutte le partite della serie A Enilive e serie BKT, il piano standard con pubblicità di Netflix e quello di Disney+. In più si ha disposizione l’intrattenimento di TIMVISION e Amazon Prime, anche in questo caso con la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League.

Il pacchetto è disponibile a 34,99 € al mese per i primi otto mesi e successivamente a 44,99 €. Oppure si può scegliere l’abbonamento annuale che il primo anno ha un costo di 459,88 € in 12 rate.