Lyca Mobile vs Kena Mobile: due virtuali con offerte aggressive fino a 230GB

Lyca Mobile ha scelto di puntare tutto sulla convenienza immediata. La sua offerta di punta costa 5,99€ al mese e garantisce minuti e SMS illimitati insieme a 150 giga di traffico dati. A rendere la proposta ancora più competitiva è il fatto che il 5G è incluso senza costi aggiuntivi, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo. Inoltre, chi attiva la promozione riceve due mesi gratuiti, un incentivo pensato per abbassare le spese iniziali. L’offerta è aperta a tutti gli utenti, senza distinzioni sull’operatore di provenienza, semplificando così la portabilità e rendendo l’ingresso in Lyca particolarmente accessibile.

L’offerta Kena Promo Rush 130

Kena Mobile, operatore virtuale legato a TIM, risponde con una proposta altrettanto forte: la Promo Rush 130. Il costo è di 6,99€ al mese, con minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga in 4G. Un dettaglio che attira l’attenzione è il primo mese gratuito, che riduce ulteriormente la spesa complessiva. La SIM è consegnata senza costi aggiuntivi, mentre l’offerta è disponibile solo per chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali, confermando una strategia mirata a intercettare clienti già abituati a tariffe low cost. L’infrastruttura TIM assicura una copertura stabile e capillare, un aspetto spesso valorizzato da chi sceglie Kena.

Lyca e Kena Mobile sono i più gettonati

Il confronto evidenzia due approcci simili sul prezzo ma diversi nei dettagli. Lyca Mobile si rivolge a tutti indistintamente, con un costo leggermente più basso, 5,99€, e la forza del 5G incluso. La quantità di dati è minore rispetto a Kena, ma i due mesi gratuiti rappresentano un bonus interessante. Kena, dal canto suo, propone più giga (230 in 4G) e mantiene un legame forte con la rete TIM, ma limita l’attivazione a chi proviene da operatori specifici. In sintesi, Lyca è sinonimo di apertura e semplicità, mentre Kena punta su un pacchetto più generoso di dati e sulla solidità della rete TIM. Due offerte che, pur appartenendo allo stesso segmento low cost, rispondono a esigenze leggermente diverse.