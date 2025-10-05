Vodafone premiata da Ookla: è la migliore rete mobile in Italia

Il primo semestre 2025 consegna a Vodafone un riconoscimento di grande valore. Secondo il report di Ookla, l’azienda ora controllata da Swisscom può vantare la migliore rete mobile in Italia. I dati raccolti attraverso milioni di Speedtest certificano il dominio dell’operatore nelle categorie chiave del mobile. I punteggi ottenuti infatti confermano una superiorità non soltanto in termini di velocità ma anche nella qualità dell’esperienza d’uso.

Vodafone ha ottenuto tutti i principali premi assegnati da Ookla. Si parla dal titolo di Best Mobile Network a quello di Best5GNetwork, passando per Fastest-MobileNetwork e Best-Gaming Experience. La rete ha fatto registrare una velocità media di 72,91Mbps in download e 12,83Mbps in upload su tutte le tecnologie, mentre sul 5G i valori sono saliti a 241,99Mbps in download e 17,52 in upload. Il punteggio di 84,62 per il gaming e di 82,76 per lo streaming video 5G dimostra un livello tra i più elevati a livello europeo.

Vodafone protagonista, ma Iliad e Sky vincono in altre aree

Nonostante il predominio di Vodafone nel mobile, il report di Ookla segnala un quadro diverso però per quanto riguarda il settore fisso. Iliad si è affermata come operatore con la velocità più alta, toccando una mediana di 360,42Mbps in download e 237,62Mbps in upload. Sky, invece, ha conquistato il primato qualitativo con uno Speedtest Connectivity Score di 74,24 punti, grazie soprattutto alle performance nel gaming online, dove ha raggiunto il punteggio record di 94,07, mai registrato prima in Italia.

Le analisi territoriali mostrano un’Italia a più velocità. Padova è risultata la città più performante nel mobile con 132,38Mbps, mentre Firenze ha segnato la media più bassa. A livello regionale, la Valle d’Aosta si è distinta nel mobile con 81,98Mbps, invece il Molise ha guidato nel fisso con 152,81Mbps.

Il dato interessante riguarda la disponibilità del 5G. WindTre ha registrato la copertura più ampia con il 74,8% degli utenti raggiunti, seguita da Fastweb e TIM.

Vodafone, pur dominando le prestazioni, si è fermata al 49,2%, dimostrando che la copertura è ancora un terreno di competizione aperta. Nel complesso, i dati Ookla confermano come il mercato italiano delle telecomunicazioni stia vivendo una fase di grande vivacità, con Vodafone leader indiscusso nel mobile, mentre Iliad e Sky si affermano come protagonisti nel settore fisso.