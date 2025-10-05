Ad
Euronics: un mondo di occasioni per poter RISPARMIARE ALLA GRANDE

Da Euronics vi attendono console elettrodomestici tv e accessori scelti per accompagnarvi tra svago relax e tecnologia con un pizzico di stile

scritto da Rossella Vitale
Varcare la soglia di Euronics in autunno è come immergervi in un’atmosfera piena di zucche, ragnatele e luci che ricordano Halloween. Non c’è solo l’azione frenetica delle console, ma anche il piacere di scoprire strumenti per la casa e maxi schermi che trasformano il salotto in un cinema da brivido. Vi accorgete subito che da Euronics non si tratta di semplici promozioni: è un mix allegro di offerte che vi fa sorridere mentre immaginate ore di divertimento o momenti di relax tra tazze di cioccolata calda e film a tema. I prezzi Euronics sembrano giocare con voi, perché ogni cifra risveglia la tentazione di portarvi a casa un oggetto utile o sorprendente. Che scegliate un’avventura digitale, un caffè veloce o una maratona di film spettrali, qui trovate l’ingrediente giusto. Il bello è che potete mescolare tutto senza pensieri, trasformando un acquisto in un’esperienza autunnale di shopping tutto matto.

 Le promozioni Euronics da scoprire insieme

Da Euronics trovate il meglio del gaming: la PlayStation 5 Digital Edition Slim proposta a 399,99 euro, la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509 euro. Per la casa, Euronics vi mette davanti la Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, il Dyson V10 Absolute a 379 euro e la De Longhi Magnifica Start a 349 euro. Quando pensate a serate davanti a un grande schermo, da Euronics spiccano il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, l’LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro e il TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro. Non finiscono qui le sorprese: le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro e il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro vi seguono ovunque. Con Euronics ogni scelta diventa più divertente.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.