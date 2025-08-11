Kena Promo Rush 130: 230 giga, primo mese gratis e prezzo ASSURDO

Tra le offerte più interessanti nel segmento mobile low-cost, spicca la nuova proposta di Kena Mobile: si chiama Promo Rush 130 e combina tanti giga, zero costi di attivazione e primo mese gratuito. Il gestore virtuale di TIM continua così a rivolgersi agli utenti in cerca di convenienza e semplicità, senza rinunciare alla copertura di una rete solida.

Promo Rush 130 è disponibile per chi arriva da Iliad o dagli altri operatori virtuali, con un prezzo mensile fisso di 6,99 €. Una cifra competitiva, soprattutto se si considera la quantità di dati inclusi e i vantaggi accessori.

Cosa offre Kena Mobile: traffico abbondante e servizi essenziali

L’offerta comprende 230 giga al mese in 4G, una soglia che permette di gestire con tranquillità qualsiasi tipo di utilizzo: dallo streaming ai social, dalle videochiamate al lavoro da remoto. Accanto ai dati, sono inclusi anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS.

Tutti i servizi essenziali, quindi, sono coperti, con la garanzia della rete TIM, che resta tra le più affidabili sul territorio italiano. Il traffico è in 4G, sufficiente per un’esperienza fluida in mobilità, anche senza il supporto del 5G.

Primo mese in omaggio e SIM consegnata gratis

Uno degli aspetti più convenienti dell’offerta è che il primo mese è gratuito, un vantaggio tangibile che permette di iniziare senza sostenere subito il canone mensile. Inoltre, la consegna della SIM è gratuita, e non sono previsti costi nascosti né sorprese all’attivazione.

Con Promo Rush 130, Kena si rivolge in modo chiaro a chi sta cercando una soluzione con tanti giga, un prezzo bloccato e condizioni semplici, ponendosi come alternativa concreta ai grandi operatori e alle loro offerte più aggressive. Una tariffa costruita per chi vuole cambiare senza complicazioni, ma con la certezza di un servizio stabile e ben strutturato. Ma ci sono dubbi sul fatto che negli ultimi anni Kena Mobile sia molto cresciuto e questa è l’ennesima dimostrazione.