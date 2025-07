Hyundai rivoluziona la guida con i Rolling Lab

Hyundai sta rivoluzionando il concetto di piacere di guida attraverso i suoi Rolling Lab, veri e propri laboratori su quattro ruote. Questi prototipi, sviluppati con lo stesso rigore dei modelli di produzione, hanno l’obiettivo di sperimentare tecnologie innovative in condizioni estreme. L’esperienza al volante sta cambiando, e la casa coreana è tra le protagoniste di questa trasformazione. L’elettrificazione non è solo una scelta ecologica. Anzi diventa un’opportunità per offrire prestazioni elevate, comfort e coinvolgimento. I modelli N di Hyundai nascono proprio da questo percorso sperimentale, in cui ogni sensazione, rumore e reazione viene studiata per offrire emozioni autentiche.

Hyundai Ioniq N: dalla pista alla strada, senza compromessi

Fin dal 2012, con il primo Project RM, Hyundai ha testato configurazioni avanzate, tra cui trazione posteriore e motore centrale. Da quegli esperimenti sono nati modelli come la i30N e la i20N. Il passaggio all’elettrico si è concretizzato nel 2020 con il prototipo RM20e, completamente a zero emissioni. A ciò hanno fatto seguito RN22e, basato sulla piattaforma E-GMP, e l’affascinante N Vision 74, ispirata alla Pony Coupé del 1974 e alimentata da celle a combustibile. Questi prototipi rappresentano la visione a lungo termine di Hyundai, che si propone di unire prestazioni, sostenibilità e design. Non si tratta solo di testare nuovi componenti, ma di costruire un’identità sportiva credibile per le auto elettriche, capaci di entusiasmare sia in pista che nell’uso quotidiano.

Il 2024 ha segnato un ulteriore passo avanti con il prototipo RN24, derivato dalla IONIQ 5 N. Grazie ai suoi 650CV, a un impianto frenante avanzato e a un raffinato sistema di sound digitale, rappresenta l’unione perfetta tra tecnica e passione. La presenza del freno a mano elettronico, ereditato dal mondo rally, dimostra l’attenzione verso ogni dettaglio sensoriale. La vera sfida non è più solo migliorare l’autonomia o ridurre il peso, ma rendere la guida elettrica coinvolgente. La IONIQ 5 N è il frutto concreto di questo lavoro. Al Goodwood Festival of Speed 2025, è arrivata anche la IONIQ6N, con aerodinamica raffinata e nuove funzionalità software. Hyundai continua così a spingersi oltre i limiti, trasformando la sperimentazione in realtà.