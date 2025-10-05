NVIDIA unisce simulazioni e hardware per robot più autonomi

Addestrare un robot a fare qualcosa che per noi è banale, come prendere un bicchiere senza farlo cadere, è tutt’altro che semplice. NVIDIA ha deciso di affrontare questa sfida mettendo insieme cervello, corpo e ambiente di addestramento in un pacchetto completo pensato per i robot del futuro. L’azienda californiana ha presentato una serie di novità destinate a diventare lo standard nello sviluppo degli umanoidi, con strumenti capaci di rendere l’apprendimento delle macchine sempre più realistico e sofisticato.

NVIDIA porta i robot a un nuovo livello con simulazioni realistiche

Al centro di questo ecosistema c’è Newton Physics Engine, un motore fisico open-source progettato per simulazioni estreme, che consente ai robot di affrontare situazioni complesse come camminare su neve o ghiaia o manipolare oggetti delicati senza romperli. Grazie ai suoi solutori flessibili, le simulazioni assomigliano molto più alla realtà, aumentando le probabilità che un’abilità appresa in laboratorio funzioni davvero in casa o in fabbrica. Laboratori come l’ETH di Zurigo e università come quella di Monaco di Baviera sono già al lavoro per testarne le potenzialità, sperimentando scenari prima impossibili da simulare.

In parallelo, il modello di base Isaac GR00T N1.6 porta l’intelligenza dei robot a un livello superiore. Integrando Cosmos Reason, i robot non si limitano più a riconoscere un oggetto, ma comprendono cosa farne: aprire una porta pesante, afferrare un frutto senza rovinarlo, oppure coordinare più azioni contemporaneamente. Il dataset Physical AI, scaricato milioni di volte, diventa il carburante che alimenta questo apprendimento, permettendo alle macchine di adattarsi a contesti mai visti prima e di interpretare istruzioni vaghe in modo efficace.

NVIDIA ha poi introdotto i Cosmos World Foundation Models, strumenti utili a generare dati sintetici, e una nuova cornice di lavoro chiamata Isaac Lab – Arena, una vera e propria palestra virtuale dove testare le competenze dei robot su larga scala. Anche robot celebri come Atlas di Boston Dynamics stanno già sperimentando queste tecnologie per perfezionare la presa e la manipolazione degli oggetti.

Naturalmente, tutto questo richiede enormi capacità di calcolo. NVIDIA risponde con hardware dedicato, come GB200 NVL72, server RTX PRO e moduli Jetson Thor, progettati per portare intelligenza artificiale in tempo reale direttamente a bordo dei robot. L’insieme di software, simulazioni e potenza hardware promette di avvicinare l’era degli umanoidi a un livello di autonomia e precisione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile, trasformando compiti banali in sfide superabili grazie all’AI.