martedì, Settembre 30, 2025
Hyundai IONIQ 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP

Hyundai IONIQ 9 si conferma un riferimento assoluto nella sicurezza automobilistica europea

scritto da Ilenia Violante
Hyundai

Hyundai alza ancora una volta il livello della sicurezza. La nuova IONIQ 9, SUV 100% elettrico e modello di punta della gamma, ha ottenuto le cinque stelle nella severa valutazione Euro NCAP. Si tratta del massimo riconoscimento possibile nei crash test. Questo risultato segue i successi già raccolti da IONIQ5 e 6, rafforzando la reputazione della casa coreana come marchio attento alla protezione dei propri clienti.

I test Euro NCAP analizzano quattro aree. Quali la protezione degli adulti, sicurezza dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti e affidabilità dei sistemi di assistenza alla guida. IONIQ 9 ha brillato in tutte le categorie. I punteggi sono stati eccezionali. L’ 84% per gli occupanti adulti, 87% per i bambini, 77% nella protezione dei più fragili sulla strada e 83% nei sistemi di sicurezza attiva. In particolare, il risultato per i passeggeri più giovani è stato determinante per il giudizio finale. Infatti nei test di urto frontale e laterale, i manichini che simulavano bambini di sei e dieci anni hanno mostrato protezioni complete in tutte le aree critiche del corpo.

Hyundai SmartSense: la tecnologia al servizio della protezione

Hyundai

Un ruolo centrale lo gioca Hyundai SmartSense. Ovvero la suite di assistenza alla guida che rende la sicurezza accessibile non solo ai modelli premium, ma a tutta la gamma Hyundai. Tra le dotazioni principali figurano sistemi avanzati come il Forward Collision-Avoidance Assist 2, l’Highway Driving Assist2, il Blind-Spot Collision-Avoidance-Assist e il Safe Exit-Assist. Oltre a funzioni che riducono i rischi di collisione in retromarcia, monitorano l’attenzione del conducente e migliorano la protezione dei pedoni.

L’obiettivo del marchio? Rendere le tecnologie di sicurezza più sofisticate uno standard e non un optional. Come sottolineato dal Presidente di Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet, le 5 stelle ottenute dalla IONIQ 9 rappresentano un impegno costante a garantire la massima protezione sempre.

Il riconoscimento di Euro NCAP conferma non solo la qualità progettuale della IONIQ9. Ma soprattutto la coerenza di Hyundai nel promuovere standard elevati di affidabilità e protezione. Con una gamma che spazia dall’elettrico all’idrogeno, l’ azienda rafforza così la propria posizione tra i costruttori più innovativi e responsabili del mercato.

