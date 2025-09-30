Hyundai IONIQ 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP

Hyundai alza ancora una volta il livello della sicurezza. La nuova IONIQ 9, SUV 100% elettrico e modello di punta della gamma, ha ottenuto le cinque stelle nella severa valutazione Euro NCAP. Si tratta del massimo riconoscimento possibile nei crash test. Questo risultato segue i successi già raccolti da IONIQ5 e 6, rafforzando la reputazione della casa coreana come marchio attento alla protezione dei propri clienti.

I test Euro NCAP analizzano quattro aree. Quali la protezione degli adulti, sicurezza dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti e affidabilità dei sistemi di assistenza alla guida. IONIQ 9 ha brillato in tutte le categorie. I punteggi sono stati eccezionali. L’ 84% per gli occupanti adulti, 87% per i bambini, 77% nella protezione dei più fragili sulla strada e 83% nei sistemi di sicurezza attiva. In particolare, il risultato per i passeggeri più giovani è stato determinante per il giudizio finale. Infatti nei test di urto frontale e laterale, i manichini che simulavano bambini di sei e dieci anni hanno mostrato protezioni complete in tutte le aree critiche del corpo.

Hyundai SmartSense: la tecnologia al servizio della protezione

Un ruolo centrale lo gioca Hyundai SmartSense. Ovvero la suite di assistenza alla guida che rende la sicurezza accessibile non solo ai modelli premium, ma a tutta la gamma Hyundai. Tra le dotazioni principali figurano sistemi avanzati come il Forward Collision-Avoidance Assist 2, l’Highway Driving Assist2, il Blind-Spot Collision-Avoidance-Assist e il Safe Exit-Assist. Oltre a funzioni che riducono i rischi di collisione in retromarcia, monitorano l’attenzione del conducente e migliorano la protezione dei pedoni.

L’obiettivo del marchio? Rendere le tecnologie di sicurezza più sofisticate uno standard e non un optional. Come sottolineato dal Presidente di Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet, le 5 stelle ottenute dalla IONIQ 9 rappresentano un impegno costante a garantire la massima protezione sempre.

Il riconoscimento di Euro NCAP conferma non solo la qualità progettuale della IONIQ9. Ma soprattutto la coerenza di Hyundai nel promuovere standard elevati di affidabilità e protezione. Con una gamma che spazia dall’elettrico all’idrogeno, l’ azienda rafforza così la propria posizione tra i costruttori più innovativi e responsabili del mercato.