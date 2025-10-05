CoopVoce vs Ops! Mobile: due offerte da 300 giga con filosofie opposte

CoopVoce ha scelto di sorprendere con una delle sue promozioni più aggressive. La Extra 300 mette a disposizione minuti illimitati, 1000 SMS e ben 300 giga in 4G al prezzo di 7,90€ al mese, con la garanzia che il costo resterà invariato per sempre. L’attivazione è gratuita per chi aderisce entro la fine di ottobre 2025 e può essere effettuata anche tramite SPID. Oltre al pacchetto di traffico, CoopVoce offre vantaggi extra legati al mondo Coop, come la possibilità di autoricaricarsi facendo la spesa. I giga restano invariati sia in Italia che nell’Unione Europea, senza costi nascosti né vincoli. Un modello che punta sulla fiducia, con un rapporto diretto tra cliente e gestore.

L’offerta Ops! Mobile Special 300 GB

Ops! Mobile, invece, ha scelto di competere con una proposta molto simile nei numeri ma diversa nell’impostazione. La OPS Special 300 GB costa 9,99€ al mese e offre minuti senza limiti, 100 SMS e 300 giga in 4G. La composizione del bundle prevede 150 giga di base e altri 150 giga forniti extra dal gestore. L’offerta è disponibile per chi porta il proprio numero in Ops! Mobile, con l’unica eccezione dei clienti Vodafone che non possono aderire. L’attivazione richiede un costo una tantum di 9,90€, mentre la SIM è gratuita e la spedizione non comporta spese. Anche in questo caso è necessario lo SPID per completare il processo, garanzia di una procedura sicura e rapida.

Ops! Mobile e CoopVoce: il computo finale

Il confronto tra CoopVoce e Ops! Mobile mostra come due operatori virtuali possano proporre la stessa quantità di giga con logiche differenti. CoopVoce punta sul prezzo leggermente più basso, sulla stabilità del canone e sui vantaggi collegati al mondo Coop. Ops! Mobile sceglie un approccio più tecnico, con la suddivisione dei giga in due blocchi e un costo di attivazione iniziale da sostenere. Entrambi offrono 300 giga in 4G, ma la differenza è nel modo di presentarsi al cliente: da un lato la solidità di un marchio storico legato alla cooperazione, dall’altro un operatore più giovane che vuole distinguersi con una formula chiara e senza fronzoli.