TIM e Vodafone hanno offerte fino a 300 GB per marzo: il prezzo è SHOCK

Lo scontro questa volta è tra titani. TIM e Vodafone hanno lanciato le offerte migliori che potevano lanciare anche durante quest’ultimo periodo con soluzioni straordinarie già viste in giro. Qualcuno potrebbe dire che entrambi i provider siano ripetitivi, ma la loro forza è proprio quella di proporre le stesse offerte per più mesi senza farle scadere. Non c’è un vero vincitore tra i due, in quanto sono entrambi sinonimo di grande qualità, ma in questo caso i prezzi sono davvero allettanti. Dare un’occhiata dunque è d’obbligo.

Quando si tratta di cambiare operatore, TIM e Vodafone offrono soluzioni interessanti per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali. Entrambi i gestori mettono sul piatto promozioni con tanti giga, minuti illimitati e SMS inclusi, cercando di soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Vediamo nel dettaglio cosa propongono.

Le offerte TIM Power che piacciono a tutti

TIM ha presentato tre opzioni della gamma Power:

Power Special : 300 GB in 5G , minuti illimitati e 200 SMS a 9,99€ al mese ;

: 300 GB in , minuti illimitati e 200 SMS a ; Power Iron : 150 GB in 4G , minuti illimitati e 200 SMS a 6,99€ al mese ;

: 150 GB in , minuti illimitati e 200 SMS a ; Power Supreme Easy: 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese.

Un elemento distintivo è il primo mese gratuito su tutte le offerte, un vantaggio che permette di testare il servizio senza costi iniziali. La copertura 5G è disponibile solo sulla Power Special, mentre le altre due offerte sfruttano la rete 4G.

Le offerte Vodafone Silver da sempre in cima alle classifiche

Vodafone risponde con due proposte della serie Silver:

Silver 100 : 100 GB in 4G , minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese ;

: 100 GB in , minuti illimitati e 200 SMS a ; Silver 150: 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99€ al mese.

Solo il primo mese gli utenti possono pagare 5€ ognuna delle due offerte che scelgono. Oltre a questo si possono avere anche 50 GB in più scegliendo il servizio gratuito per la ricarica automatica, SmartPay.

Per concludere dunque non c’è un vero e proprio vincitore, in quanto l’unica vincitrice è la gran qualità che caratterizza questi due gestori. Sia TIM che Vodafone hanno dalla loro il meglio e ora sta solo a voi prendervelo.