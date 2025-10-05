PosteMobile vs 1Mobile: due virtuali con identità differenti, ecco fino a 150GB in 5G

PosteMobile, il gestore virtuale legato a Poste Italiane, propone una soluzione che punta su semplicità e affidabilità. La tariffa Creami Extra WOW 50 costa 5,99€ al mese e include minuti e SMS illimitati, oltre a 50 giga di traffico in 4G+con velocità fino a 300 Mbps. L’attivazione ha un costo di 10€, che comprende anche la SIM, e può essere richiesta da chiunque, senza vincoli sull’operatore di provenienza. Un aspetto distintivo è la possibilità di attivare la promozione non solo online, ma anche in ufficio postale o tramite call center, un’opzione che facilita chi non vuole gestire tutto in digitale. Questa combinazione tra rete capillare e prezzo contenuto ha reso PosteMobile una scelta apprezzata da chi cerca una soluzione pratica e sicura.

L’offerta 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition

1Mobile, che si appoggia alla rete Vodafone, punta invece su una proposta diversa: la Speed 5G 150 Limited Edition. L’offerta mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga in 5G. Il primo mese è in promozione a 5€, per poi stabilizzarsi a 6,99€ dal secondo mese in poi, prezzo garantito per sempre. L’attivazione è gratuita e può avvenire solo tramite SPID, mentre la SIM è senza costi per chi porta il numero in 1Mobile. Per chi invece richiede una nuova numerazione, la SIM costa 5€. Anche in questo caso la spedizione è gratuita, rendendo la procedura rapida e senza spese aggiuntive.

PosteMobile e 1Mobile sono simili: scegliere tocca a voi

Il confronto mette in luce due filosofie distinte. PosteMobile gioca la carta della tradizione e della forza del marchio, offrendo meno giga rispetto a 1Mobile ma con il vantaggio di un processo di attivazione più flessibile, che non si limita al digitale. 1Mobile, invece, punta su una quantità maggiore di dati e sulla tecnologia 5G, a un prezzo competitivo. L’esperienza è pensata per chi si muove con disinvoltura tra SPID ed eSIM e preferisce gestire tutto online. In sintesi, PosteMobile propone stabilità e vicinanza al territorio, mentre 1Mobile scommette sulla modernità e sul rapporto giga/prezzo. Due soluzioni che si rivolgono a pubblici diversi, pur restando nello stesso segmento di mercato.