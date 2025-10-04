One UI 8.5: connettività più fluida grazie all’AI che gestisce Wi-Fi e rete mobile

Samsung One UI 8.5

Samsung continua a spingere sulla personalizzazione della sua interfaccia, e con One UI 8.5 il focus si sposta su un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale: la connettività. Dopo aver introdotto novità legate al design, alla sicurezza e persino a funzioni pensate per utenti sensibili a particolari stimoli visivi, ora l’azienda coreana lavora per rendere più intelligente e dinamico il passaggio tra Wi-Fi e rete mobile.

Due nuovi switch basati su AI

Secondo quanto riportato da SammyGuru, One UI 8.5 introdurrà due interruttori intelligenti capaci di analizzare la qualità della rete e decidere in autonomia come gestire la connessione:

Intelligent Link Assessment: valuta in tempo reale parametri come velocità, latenza e stabilità del Wi-Fi. Se il sistema rileva che la rete è debole o instabile, passa automaticamente alla rete mobile, riducendo i rischi di interruzioni durante attività delicate come una videochiamata o una sessione di gioco online.

valuta in tempo reale parametri come velocità, latenza e stabilità del Wi-Fi. Se il sistema rileva che la rete è debole o instabile, passa automaticamente alla rete mobile, riducendo i rischi di interruzioni durante attività delicate come una videochiamata o una sessione di gioco online. Intelligent Network Switch: si spinge oltre, imparando dalle scelte passate dell’utente. Se in una determinata zona si è spesso costretti a disattivare manualmente il Wi-Fi per affidarsi ai dati mobili, il telefono lo ricorderà e ripeterà l’operazione automaticamente al successivo passaggio in quell’area.

Un approccio che non solo migliora l’esperienza, ma riduce la frustrazione di dover intervenire manualmente quando la rete non si comporta come dovrebbe.

Realtime Data Priority Mode: priorità al gaming e alle videochiamate

Oltre agli switch automatici, One UI 8.5 porta con sé anche un aggiornamento alla modalità di priorità dati in tempo reale, già presente in forma embrionale nella versione precedente.

La nuova opzione, accessibile dalle impostazioni Wi-Fi, permette di dare precedenza assoluta a traffico legato a:

videochiamate

gaming in tempo reale

L’obiettivo è garantire la massima stabilità a questi scenari, limitando invece il consumo di banda da parte delle app in background. Una funzione che, sebbene non rivoluzionaria, rappresenta un perfezionamento importante per chi usa lo smartphone come strumento di lavoro o intrattenimento ad alte prestazioni.

Un ecosistema sempre più proattivo

La filosofia che emerge da queste novità è chiara: Samsung vuole trasformare One UI in un sistema proattivo, capace di anticipare i bisogni dell’utente e intervenire prima che il problema si manifesti. Con Intelligent Link Assessment, Intelligent Network Switch e Realtime Data Priority Mode, il concetto di “smartphone Galaxy” si avvicina a quello di un dispositivo realmente intelligente, che non si limita a eseguire comandi ma sa interpretare il contesto e ottimizzare l’esperienza.

Quando arriverà One UI 8.5?

Per ora, One UI 8.5 è ancora in fase di test interni e non ha una data di rilascio ufficiale. Le ipotesi più accreditate parlano di un debutto insieme ai futuri aggiornamenti della serie Galaxy S25, con una distribuzione più ampia entro l’arrivo della serie Galaxy S26 previsto per i primi mesi del 2026. Resta da capire se queste funzioni saranno rese disponibili anche sui modelli precedenti o se resteranno un’esclusiva dei Galaxy più recenti. Molto dipenderà da eventuali dipendenze hardware e dalle decisioni strategiche di Samsung.