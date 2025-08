Tecnologia e vacanze senza pensieri: come gestire la casa da remoto

Ritrovarsi lontanissimo da casa durante il periodo estivo non significa che le proprie vacanze debbano essere pervase dalla preoccupazione per aver lasciato l’ambiente domestico in custodito. Ci sono infatti diverse tecnologie al giorno d’oggi che permettono di controllare e monitorare qualsiasi cosa in casa anche a grandi distanze, basta solo affidarsi ai prodotti giusti.

Videocamere connesse e notifiche in tempo reale

Un chiaro esempio è sicuramente corrisposto dalle tantissime telecamere Wi-Fi da interno o da esterno che esistono sul web e che permettono di vedere in tempo reale cosa accade intorno o dentro casa. Basta solo uno smartphone, un’applicazione e una connessione ad Internet per il dispositivo installato nel luogo e per il dispositivo da cui si intende controllare ciò che sta accadendo proprio lì. C’è il rilevamento dei movimenti con notifica istantanea, si può ascoltare l’audio e si può anche comunicare dallo smartphone alla telecamera stessa, con chiunque dovesse trovarsi di fronte ad essa che potrà ascoltare tranquillamente.

Sensori intelligenti e automazione

Per chi cerca una soluzione discreta, i sensori per porte e finestre rilevano ogni apertura non autorizzata. Possono essere collegati ad altri dispositivi smart per attivare luci, sirene o inviare un avviso immediato. L’automazioneconsente di simulare la presenza in casa accendendo luci o tapparelle a orari variabili.

Controllo di elettrodomestici da remoto

Grazie a prese smart o interruttori Wi-Fi, è possibile spegnere luci, elettrodomestici o dispositivi dimenticati accesi. Alcuni modelli offrono anche la possibilità di programmare accensioni e spegnimenti, evitando sprechi di corrente e aumentando la sicurezza.

Termostati e condizionatori smart

Anche la gestione della temperatura può essere ottimizzata. I termostati intelligenti o i condizionatori controllabili via app permettono di impostare la temperatura ideale per il rientro, mantenendo al contempo bassi i consumi mentre si è via.

Serrature elettroniche e notifiche di accesso

Infine, le serrature smart consentono di verificare se una porta è chiusa, aprirla da remoto o inviare un accesso temporaneo a una persona di fiducia. Una soluzione utile per chi affida le chiavi a parenti o amici durante l’assenza.

La casa non resta mai davvero sola, se dotata degli strumenti giusti.