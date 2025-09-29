One UI 8.5, il Pannello di Controllo verso una svolta con la personalizzazione totale

One UI 8.5

Con l’arrivo di One UI 8 basata su Android 16 su diversi modelli Samsung, l’attenzione si sposta già alla prossima versione dell’interfaccia, la One UI 8.5, che dovrebbe debuttare con la serie Galaxy S26 all’inizio del 2026. Le prime indiscrezioni indicano un cambiamento significativo: il Pannello di Controllo potrebbe diventare completamente personalizzabile.

La novità svelata da un leak

Il leaker CID ha pubblicato tre screenshot che mostrano come Samsung intenda rinnovare il pannello rapido. In base alle immagini, l’interfaccia diventa modulare e permette di rimuovere o spostare intere sezioni, superando il sistema a righe oggi adottato. Un dettaglio particolarmente interessante riguarda la possibilità di eliminare anche i collegamenti considerati “fondamentali”, come Wi-Fi e Bluetooth. Negli screenshot pubblicati manca infatti la barra dedicata a queste due funzioni, segno che la nuova One UI potrebbe concedere libertà di scelta molto più ampia rispetto al passato.

Maggiore controllo per l’utente

Se confermato, il cambiamento segnerebbe un passo deciso verso un’interfaccia più su misura, in linea con la crescente attenzione alla personalizzazione da parte dei produttori di smartphone. Gli utenti avrebbero così la possibilità di costruire un pannello davvero adatto alle proprie esigenze, eliminando le scorciatoie inutili e mettendo in primo piano solo quelle più usate. Un approccio di questo tipo potrebbe semplificare la navigazione quotidiana, ridurre le distrazioni e rendere più rapido l’accesso alle funzioni chiave.

Attesa per conferme ufficiali

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, e Samsung non ha ancora fornito dettagli ufficiali. È probabile che ulteriori anticipazioni emergano nei prossimi mesi, man mano che ci si avvicinerà al lancio della serie Galaxy S26. One UI 8.5 potrebbe rappresentare un’evoluzione concreta dell’interfaccia Samsung, con un Pannello di Controllo ridisegnato e molto più flessibile. Se l’azienda confermerà questa direzione, gli utenti avranno finalmente un livello di personalizzazione senza precedenti, capace di adattarsi a diversi stili di utilizzo.