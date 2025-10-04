LG porta webOS 25 anche sui TV delle serie passate

LG Electronics ha annunciato il rilascio di webOS 25 anche sui modelli precedenti di smart TV, grazie al programma webOS Re:New. Si tratta di un’iniziativa che permette a televisori lanciati dal 2022 al 2024 di ricevere l’ultima versione della piattaforma, arricchendo così l’esperienza d’uso e prolungando il ciclo vitale dei prodotti.

Tra le novità introdotte vi sono funzioni basate sull’IA, come AI Concierge e AI Chatbot. La prima propone contenuti personalizzati in base alle preferenze di visione, mentre la seconda supporta l’utente nella risoluzione di problemi tecnici e nella gestione delle impostazioni tramite comandi vocali o telecomando. L’aggiornamento integra anche AI Search, ora potenziato da Microsoft Copilot, capace di rispondere a domande in linguaggio naturale e andare oltre la semplice ricerca di contenuti multimediali.

LG e WebOS 25: più contenuti e supporto esteso nel tempo

Un’altra innovazione è AI Picture Wizard. Quest’ultima grazie a un algoritmo di deep learning ottimizza automaticamente la qualità dell’immagine in base ai gusti personali. A questo si aggiunge il sistema aggiornato di Quick Card, che organizza le app in categorie intuitive come giochi, musica e sport.

Con webOS 25 arrivano anche novità legate ai contenuti. LG Gallery+ mette a disposizione oltre 4000 immagini, tra opere d’arte, fotografie e scene iconiche del cinema, trasformando la TV in una galleria digitale. Sono state potenziate anche le app News, Gaming Portal e Radio+, offrendo un catalogo più ricco e funzioni extra. A completare il pacchetto c’è l’integrazione nativa di Google Cast, che permette di trasmettere contenuti da smartphone e tablet direttamente sul televisore.

L’aggiornamento è già disponibile per i TV OLED delle serie G4, M4, C4 e B4, oltre ai QNED 86T e 87T. Nelle prossime settimane raggiungerà anche altri modelli inclusi nel programma Re:New, che comprende gli OLED delle serie C e G del 2022 e i TV QNED, NanoCell e UHD introdotti dal 2023.Il programma Re:New garantisce 4 aggiornamenti principali in cinque anni dal lancio del prodotto, offrendo agli utenti non solo maggiore sicurezza e stabilità, ma anche nuove funzionalità nel tempo.