Microsoft Edge introduce Olympia: il nuovo design con Copilot al centro

Microsoft sta testando un restyling significativo per il browser Edge, denominato in codice Olympia, già disponibile in anteprima su alcune build Canary. Ciò che salta subito all’occhio è certamente la barra degli indirizzi, spostata nella parte centrale in alto e non più presente a sinistra dove tutti erano abituati a vederla. Utilizzando questa novità, gli utenti potranno inserire gli indirizzi web ma potranno sfruttare allo stesso tempo anche l’interazione con l’intelligenza artificiale Copilot, incluso il supporto ai comandi vocali. L’idea è unificare navigazione, ricerca e creazione di contenuti, integrando l’intelligenza artificiale in maniera più fluida e immediata.

Flessibilità nell’uso delle schede e ispirazioni da altri browser

All’interno dell’interfaccia Olympia, Edge mantiene la doppia opzione per la gestione delle schede: in modalità verticale, i tab vengono raccolti in un menu a discesa, mentre in modalità orizzontale si posizionano sotto la barra centrale, con un aspetto che ricorda l’interfaccia di Safari su macOS e iPadOS. Questo approccio mira a migliorare la leggibilità e a rendere più ordinata la navigazione, offrendo una disposizione adattabile alle preferenze dell’utente.

Microsoft Edge potrebbe fare di Olympia la sua carta vincente

Al momento, Microsoft non ha fornito dettagli ufficiali sui piani per Olympia. Alcune ipotesi suggeriscono che si tratti di un’interfaccia dedicata esclusivamente alla modalità Copilot, pensata per sfruttare al massimo le potenzialità dell’AI integrata. Altri analisti ritengono invece che possa rappresentare un restyling generale, concepito per differenziare Edge da Google Chrome, leader di mercato con una quota largamente superiore.

Non è escluso che Olympia rimanga un progetto sperimentale: Microsoft ha in passato interrotto funzionalità promettenti, come il progetto Windows Sets o le schede arrotondate di Edge, prima del rilascio pubblico. Per ora, chi ha attivato Olympia nelle build Canary può solo farsi un’idea preliminare di questo nuovo approccio, in attesa di capire se verrà distribuito in versione stabile.