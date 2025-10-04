Honor MagicPad 3 Pro: ecco i primi dettagli sulle specifiche

Dopo aver raggiunto decisamente dei discreti risultati per quanto riguarda il fronte smartphone sia sul fronte tradizionale che su quello dedicato ai pieghevoli, la nota società Honor ha deciso di tuffarsi nuovamente nel mondo dei tablet, nelle ultime ore sul web sono trapelate nuove indiscrezioni per quanto riguarda il prossimo HONOR MagicPad 3 Pro, un tablet che dovrebbe offrire caratteristiche decisamente di tutto rispetto per poter competere a livelli importanti.

Possibili specifiche tecniche

Partiamo ovviamente dall’elemento più importante, il display, quest’ultimo sarà un 13,3 pollici di diagonale con risoluzione 3,2 K ovvero 3200 x 2136 pixel, con una frequenza d’aggiornamento da 165 Hz e la certificazione per la salvaguardia della salute visiva.

All’interno avremo invece il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 che garantire prestazioni sicuramente al top è in grado di competere con tutti gli altri device stop di gamma, quest’ultimo muoverà il sistema operativo MagicOS 10 che come ben sappiamo è uno dei pochi che consente di comunicare facilmente con altri sistemi tra i quali spicca i iOS ma anche Android e le varie personalizzazioni disponibili.

Come se non bastasse, la società ha inserito all’interno del dispositivo il chip proprietario HONOR E2, il quale consentirà una migliore e puntuale gestione delle risorse energetiche del dispositivo garantite da una batteria da 12.450 mAh, posteriormente avremo anche un sensore fotografico doppio con un flash LED del quale però le specifiche non sono ancora emerse.

Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato cinese durante questo mese sarà disponibile inizialmente in tre varianti di colori: Starry Gray, Floating Light Gold e Moon Shadow White, non sappiamo nulla però in merito il prezzo di listino e se quest’ultimo arriverà anche all’interno del mercato internazionale e dunque anche quello italiano, per quello servirà attendere sicuramente almeno un paio di mesi dopo il lancio all’interno del mercato cinese, sicuramente il tablet si posiziona in una fascia alta del mercato.