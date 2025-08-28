LG porta webOS a bordo delle auto

All’IAA Mobility di Monaco, in programma dal 9 al 14 settembre, LG Electronics presenterà la sua visione per l’esperienza di bordo del futuro. Il cuore del progetto è l’Automotive Content Platform. Parliamo di una soluzione basata su webOS pensata per rendere l’ interno dell’ auto un ambiente interattivo e ricco di contenuti digitali. L’azienda coreana mira a trasferire nel mondo dell’automotive le competenze maturate nel settore dell’elettronica di consumo, in particolare nelle smart TV. L’idea è quella di offrire ai passeggeri la stessa varietà e qualità di intrattenimento disponibili a casa, integrando musica, film, comunicazione e servizi online direttamente nei sistemi delle vetture.

LG: l’auto come piattaforma digitale

La piattaforma è modulare e può essere adottata da diversi costruttori, consentendo un’ampia personalizzazione delle interfacce. Non si tratta soltanto di aggiungere schermi sempre più grandi, ma di dare vita a un ecosistema software-defined, aggiornabile e adattabile. In questo modo l’esperienza a bordo diventa un fattore di differenziazione tra modelli e marchi, con servizi e interfacce aggiornabili via OTA (over-the-air). LG presenterà la propria strategia dedicata al ruolo dei contenuti digitali nella mobilità di domani, sottolineando come l’abitacolo sia destinato a evolvere in uno spazio sempre più fluido e connesso.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le collaborazioni siglate da LG con i principali player globali del settore dei contenuti digitali. Grazie a queste collaborazioni, i veicoli potranno trasformarsi in veri e propri spazi multimediali, capaci di adattarsi ai gusti e alle abitudini di ogni utente. Questo approccio segna una svolta.

QL’hardware non è più il centro esclusivo del progetto automobilistico, ma lascia spazio a un’esperienza definita dal software. I contenuti, i servizi e le funzioni diventeranno aggiornabili nel tempo, rendendo l’automobile uno spazio dinamico e personalizzabile.

La mobilità, oggi più che mai, è legata alla digitalizzazione. L’abitacolo assume le sembianze di un salotto connesso, dove la guida si sposa con intrattenimento, comunicazione e servizi intelligenti. L’iniziativa di LG rappresenta così un passo concreto verso questa trasformazione, ponendo le basi per un futuro in cui l’esperienza digitale a bordo diventerà un elemento centrale nella scelta dell’auto.