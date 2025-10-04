Fastweb Mobile, aumenti fino a 4€ al mese dall’1 Novembre

Fastweb Mobile annuncia nuove rimodulazioni per la rete cellulare. Gli aumenti scatteranno dall’1 novembre 2025. Gli importi variano da 1 a 4 euro al mese. L’operatore motiva la decisione con l’esigenza di sostenere la qualità della rete. La comunicazione ricalca quanto visto di recente con altri operatori. I clienti coinvolti riceveranno un SMS informativo nelle prossime ore. È possibile verificare subito il dettaglio nella sezione “Gestisci offerta” dell’area clienti MyFastweb. Lì compare l’esatto ammontare dell’adeguamento e la propria offerta interessata.

Fastweb Mobile: recesso senza costi, tempi, modalità e consigli

Le rimodulazioni toccano numerose famiglie tariffarie. Rientrano le linee Fastweb Mobile con aumenti compresi tra 1 e 3€. Le versioni Light possono salire fino a 4€ mensili. Anche le varianti Light Ver2 restano tra 1 e 3 euro. La Plus registra un aumento fisso di 2€. Le serie Ver2, Ver3 e Ver4 presentano incrementi fino a 4€. Le offerte Voce possono crescere tra 1 e 4 euro. La gamma NeXXt Mobile, compresa la Mini, vede aumenti fino a 4euro. Le offerte numeriche, invece, cambiano in modo diverso. Mobile 100 sale di 1€. Mobile250 può aumentare fino a 3€, Mobile500 arriva a 2,49€ in più. Mobile700 cresce di 2€. La variante 700 8GB si muove tra 2 e 3€. Le offerte Base, Fuel, Giga e Voce mostrano aumenti tra 1 e 4 euro, a seconda del profilo.

Chi non accetta le nuove condizioni può recedere senza costi. La normativa lo consente in caso di modifica unilaterale. Il termine ultimo indicato è l’1 gennaio 2026. È possibile passare ad altro operatore senza penali. Restano comunque dovute eventuali rate per dispositivi associati. Il cliente può scegliere se continuare la rateizzazione o, in alternativa, saldare in unica soluzione l’importo residuo.

Le modalità sono tre e sono tutte ufficiali. Si può inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. Va allegato un documento di identità. Nella causale va indicato “modifica delle condizioni contrattuali”, nel campo note occorre scrivere “modifica delle condizioni contrattuali”. Ci si può anche recare in un negozio Fastweb, oppure procedere dall’area clienti MyFastweb.In ogni caso, prima di decidere, conviene controllare eventuali vincoli attivi, ancora è utile confrontare copertura, bundle e costi dei concorrenti. Infatti le offerte fisso-mobile possono includere sconti incrociati e un controllo preventivo evita sorprese in bolletta.