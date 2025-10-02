Fastweb Mobile Start: 150 GB, minuti illimitati a 9,95€ al mese

Diamo il benvenuto a Fastweb Mobile Start, l’offerta che sta per cambiare le regole del gioco nel tuo portatile. Diciamocelo chiaramente: se sei stanco di offerte piene di cavilli e di reti che ti abbandonano sul più bello, questa proposta fa al caso tuo. Stiamo parlando di un pacchetto super-completo che ti garantisce 150 Giga per navigare, guardare video in streaming, scaricare e fare tutto ciò che vuoi, il tutto per soli 9,95 € al mese. Una cifra onesta, trasparente e, soprattutto, senza sorprese nascoste.

La vera bomba è la connessione. Fastweb si affida alla Rete Mobile Vodafone, che, non per caso, è stata definita la più premiata d’Italia. Non è solo veloce, è affidabile. E se hai un dispositivo compatibile, il 5G è incluso nel prezzo, permettendoti di navigare con una velocità in download che può toccare i 2 Gbps. Dimentica i caricamenti lenti e goditi i tuoi contenuti alla massima potenza, nelle aree coperte.

Fastweb Mobile Start: giga, chiamate e SMS tutto incluso

Ma la navigazione non è l’unico punto forte. La componente voce è pura tranquillità: hai minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali. Puoi chiamare chi vuoi, quanto vuoi, senza guardare l’orologio e senza il fastidio di uno scatto alla risposta. A questo si aggiungono ben 200 SMS nel pacchetto, giusto per le comunicazioni essenziali, prima che tutti passino alle chat. E per chi viaggia, un bel bonus: hai inclusi 17 Giga di roaming UE, più 15 Giga extra regalati da Fastweb. In totale, 32 Giga per muoverti in Europa, nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina sentendoti praticamente a casa, senza costi aggiuntivi imprevisti.

Un piccolo asso nella manica tecnologico è il WiFi-Calling: un servizio comodissimo che ti permette di chiamare e ricevere anche quando il segnale mobile non arriva, a patto di essere connesso a una rete Wi-Fi. La soluzione perfetta per quegli angoli bui della casa o dell’ufficio.

Quello che ci piace di Fastweb è la chiarezza e l’impegno. Non ci sono vincoli di durata né costi di uscita. Puoi provare, e se non sei soddisfatto, sei libero di andare via in qualsiasi momento. Questo è un bel segnale di fiducia nella qualità del servizio offerto. L’attivazione è semplice e veloce, e per un processo super-speed, puoi usare le tue credenziali SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure optare per la video-identificazione. E se preferisci un approccio moderno, l’offerta è disponibile anche in formato eSIM.

Ah, e c’è il Giga Days: se sei già cliente Fastweb Casa o Mobile, per te i Giga diventano illimitati. Non è tutto: se abbini Fastweb Mobile Start con l’offerta Fastweb Casa Start, oltre ai Giga illimitati sulla linea mobile, avrai anche uno sconto di 4 euro sull’abbonamento di casa, che scende a 23,95€ al mese. Insomma, si premia la fedeltà e si semplifica la vita.

Non dimentichiamo il lato etico: Fastweb ha un obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035 e utilizza ECOSIM riciclate al 100%. Un piccolo segnale che la scelta di un operatore può anche fare bene all’ambiente.