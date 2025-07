Fastweb Mobile Full: naviga e chiama senza limiti

La competizione tra gli operatori mobili continua a crescere e Fastweb risponde con un’offerta pensata per chi desidera tanto traffico dati e chiamate illimitate. Con Fastweb Mobile Full, gli utenti possono contare su 200GB di traffico internet mensile e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili su territorio nazionale, il tutto al costo mensile di 10,95€. La proposta, disponibile anche in formato eSIM, si appoggia alla rete Vodafone, riconosciuta tra le più affidabili in Italia per qualità e copertura.

Servizi digitali, sostenibilità e sicurezza online al centro dell’esperienza Fastweb

Incluso nel piano vi è l’accesso alla rete 5G, senza costi aggiuntivi e disponibile nelle aree coperte. La funzione WiFi Calling consente di effettuare chiamate anche dove il segnale mobile è debole, sfruttando le reti Wi-Fi disponibili. Tra i vantaggi non mancano 100 SMS al mese, spese di spedizione gratuite, attivazione semplice tramite SPID o CIE, e la possibilità di gestire tutto comodamente da smartphone con l’app MyFastweb. In più, non ci sono vincoli di durata contrattuale né costi nascosti, l’offerta può essere disdetta in ogni momento.

Ma non è finita qui. L’operatore propone un’ampia tipologia di servizi extra inclusi, come l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, pensati per formare nuove competenze digitali utili nell’attuale mondo del lavoro. Per chi poi cerca protezione online, è disponibile il pacchetto Fastweb Protect (3€ al mese), che blocca siti malevoli, protegge l’identità digitale e include una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online.

L’azienda è impegnata poi anche nella sostenibilità ambientale insieme ad iniziative come la EcoSIM, prodotta interamente in plastica riciclata e l’ambizioso obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035, grazie alla riduzione del 90% delle emissioni. In più, con la campagna “Fastweb Dona”, ha destinato 1 milione di euro a progetti per il pianeta. Chi arriverà l’offerta mobile insieme a quella fissa “Casa Light” potrà beneficiare di un ulteriore sconto, pagando la linea casa solo 23,95€ al mese.