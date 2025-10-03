Tutto sul Samsung Galaxy S26 Ultra: specifiche, design e anticipazioni

Samsung si sta preparando al lancio del suo nuovo gioiellino.

Con il nuovo Galaxy S26 Ultra, l’azienda sudcoreana tenterà di affermarsi ancora di più nel mercato degli smartphone Premium.

Da decenni ormai Samsung è una garanzia per tutti gli utenti che vogliano possedere uno smartphone di ottima qualità. E in più con caratteristiche tecniche avanzate e design leggero e moderno.

I modelli proposti da Samsung sono davvero interessanti, come i suoi dispositivi pieghevoli che subiranno sempre un miglioramento da parte dell’azienda.

Ci sono poi diversi dispositivi, tra cui gli utenti possono scegliere. Si può decidere di rapportarsi a smartphone di fascia più alta, oppure media, in modo tale da essere accessibili a tutti.

Il top di gamma di Samsung, precedente al modello che sta per uscire, è stato il Galaxy S25 Ultra che è molto piaciuto agli utenti, grazie alle sue prestazioni solide e un design davvero notevole.

Samsung si prepara all’uscita del nuovo Galaxy S26 Ultra

Nell’attesa di conoscere la data d’uscita del nuovo gioiellino di casa Samsung, ci sono un po’ di indiscrezioni che sono trapelate sulle sue caratteristiche.

Anche il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il connubio perfetto tra la potenza delle prestazioni, l’innovazione tecnologica e un design elegante.

Rispetto al modello precedente, sono stati effettuati alcuni miglioramenti.

In particolare, il nuovo modello dovrebbe avere, secondo i rumors, una batteria più capiente. Ciò permetterà di avere un’autonomia superiore.

Il processore dovrebbe invece essere o lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, oppure l’Exynos 2600.

Per quanto riguarda, invece, le fotocamere, si hanno alcune indiscrezioni. Il comparto posteriore presenterà un nuovo sensore principale da 200 MP, insieme al teleobiettivo Zoom periscopico e una fotocamera ultra-grandangolare.

Il design sarà in realtà molto simile a quello del modello precedente, con lo stesso profilo squadrato. Le cornici invecesaranno più sottili.

Non si conosce ancora la data del lancio ufficiale del nuovo Galaxy S26 Ultra, ma dovrebbe essere disponibile nei primi mesi del 2026.