Samsung sta studiando un nuovo smartphone pieghevole

Samsung è da tempo impegnata nel settore degli smartphone pieghevoli tanto che, ormai da qualche anno, l’azienda coreana lancia le varianti Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. I due modelli si differenziano per l’apertura a libro o a conchiglia e offrono scelta agli utenti su quale versione preferire per le proprie esigenze.

Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, il 2026 sarà un anno di svolta per Samsung. Il gigante tecnologico potrebbe presentare ben due modelli di Galaxy Z Fold. Sebbene le informazioni disponibili siano molto limitate al momento, sembra che i due dispositivi differiranno nel form factor.

Al fianco del tradizionale modello Galaxy Z Fold, Samsung sembra intenzionata ad introdurre una variante “wide-type” che andrà ad utilizzare due pannelli da 18:9. Questa soluzione consentirà di ottenere un display centrale pieghevole di forma quadrata e rapporto di visione di 18:18.

Samsung sta valutando il debutto di un nuovo form factor per il pieghevole a libro da affiancare al successore del Galaxy Z Fold 7

Rispetto al rapporto di 18:20 del Galaxy Z Fold 7, avere un display quadrato consentirà di migliorare la gestione del multitasking oltre che la fruizione dei contenuti multimediali. La disponibilità di questo dispositivo sarà globale, confermando l’impegno di Samsung nel rivoluzionare il settore dei foldable.

Ricordiamo che, al momento, si tratta di indiscrezioni non confermate ufficialmente dal produttore coreano. Allo stato attuale, le fonti indicano che Samsung sia ancora al lavoro sulla definizione delle specifiche tecniche. Se il progetto dovesse essere ufficialmente approvato ed entrare in produzione, possiamo aspettarci un possibile debutto nella seconda metà del 2026.

Il motivo di questo cambiamento da parte del gigante coreano potrebbe essere legato alla volontà di contrastare l’ingresso di Apple nel settore degli smartphone pieghevoli. Il primo iPhone foldable, infatti, è atteso proprio nello stesso periodo e i due dispositivi dovrebbero posizionarsi nella stessa fascia di mercato.

Inoltre, Samsung sta anche lavorando allo sviluppo del Galaxy Z TriFold, un device in grado di piegarsi in tre sezioni. Il debutto di questo modello è atteso verso la fine del 2025 o nei primi mesi del prossimo anno, con il chiaro obiettivo di rinsaldare la propria posizione in un settore che sta diventando sempre più competitivo.