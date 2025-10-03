HONOR Magic7 Pro: arriva Android 16 e MagicOS 10, quali sono le novità?

Honor Magic7 Pro

HONOR accelera sul fronte software e porta finalmente Android 16 e la nuova interfaccia MagicOS 10 sul suo Magic7 Pro, lo smartphone di punta della serie. Dopo una fase di beta chiusa durata poche settimane, il rollout della versione stabile è ufficialmente partito: si tratta di un aggiornamento corposo, che pesa oltre 3 GB per chi proviene dalla release stabile precedente, e che introduce un mix di novità estetiche, funzionali e legate alle prestazioni.

Un passo avanti in fluidità e prestazioni

Con MagicOS 10 il motore Turbo X è stato ulteriormente ottimizzato per rendere il sistema più scattante. Le animazioni sono più morbide, l’apertura e la chiusura delle app appaiono più naturali e anche la fotocamera beneficia di un boost in termini di velocità e reattività. Migliorata pure la tastiera, ora più precisa e veloce nel registrare la digitazione.

HONOR promette quindi un’esperienza d’uso più “fluida”, concetto che ritroviamo in diversi punti del changelog ufficiale. MagicOS 10 spinge molto anche sull’integrazione con l’intelligenza artificiale. La nuova Schermata AI impara dalle abitudini dell’utente e propone scorciatoie o servizi contestuali. La Capsula Magica ora unisce in un solo pannello la carica e la registrazione schermo, con informazioni in tempo reale sempre a portata di mano. Tra le aggiunte più curiose c’è anche una modalità di “Sollievo dalla cinetosi”, pensata per chi soffre di mal d’auto, che può attivarsi automaticamente durante la guida.

Design rinnovato e personalizzazione

Sul piano estetico, MagicOS 10 adotta un’interfaccia più vivace: il Centro di controllo guadagna uno sfondo scuro che migliora la leggibilità e icone colorate per una gerarchia visiva più chiara. Le animazioni a lunga durata rendono più piacevole il passaggio tra le schermate, mentre nuove possibilità di interazione permettono di reagire con effetti visivi al tocco di schede e controlli. La schermata Home diventa più versatile, con controlli multimediali arricchiti e un passaggio rapido dal Centro notifiche al Centro di controllo con un semplice swipe orizzontale.

Comunicazioni, fotocamera e multimedia

Sul fronte della comunicazione arriva una novità importante: la Traduzione in tempo reale delle chiamate, accessibile dalle impostazioni di Honor AI. È ora possibile anche decidere come visualizzare le chiamate in arrivo, scegliendo tra banner o schermo intero. La fotocamera riceve un’interfaccia più ordinata e un nuovo menù immagini più compatto, mentre la Galleria consente ora di scorrere i video fotogramma per fotogramma, semplificando la ricerca dei momenti migliori. Non manca il supporto al codec Bluetooth LHDC 5.0, che migliora la qualità audio in cuffia, e alla nuova modalità attenuazione extra di Android, che riduce il valore del punto bianco per una visione più confortevole.

Ecosistema e connettività

Con MagicOS 10 debutta anche una funzione di trasferimento rapido tra dispositivi HONOR e iPhone, basata su Honor Connect. Allo stesso modo, installando l’app HONOR WorkStation su PC o Mac, diventa più immediato passare file multimediali da computer a smartphone. È un segnale chiaro: HONOR vuole rafforzare il suo ecosistema e posizionarsi come alternativa più flessibile a Huawei e Xiaomi.