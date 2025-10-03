OpenAI: nuove opzioni per il controllo parentale su ChatGPT

La presenza dell’intelligenza artificiale nella vita dei giovani ha suscitato crescente preoccupazione. Ciò sia da parte dei genitori che degli educatori. La possibilità di accedere a strumenti avanzati come ChatGPT ha aperto nuove opportunità di apprendimento e creatività. Ma ha anche sollevato dubbi sulla sicurezza e sul corretto utilizzo da parte degli adolescenti. In risposta a tali esigenze, OpenAI ha introdotto una serie di controlli parentali pensati per offrire strumenti concreti alle famiglie. Promuovendo un’esperienza digitale più sicura. Il nuovo sistema permette ai genitori di collegare il proprio account a quello dei figli. Le funzionalità disponibili spaziano dalla gestione degli orari di utilizzo, alla disattivazione di funzioni come la modalità vocale o la generazione di immagini. Fino alla possibilità di limitare il contributo delle conversazioni all’addestramento dei modelli.

OpenAI: ecco cosa cambia per ChatGPT

Accanto alla personalizzazione delle impostazioni, particolare attenzione è riservata alla tutela dei minori. I filtri automatici bloccano contenuti inappropriati, comprese rappresentazioni violente o sessuali e stimoli legati a ideali estetici estremi. Mentre segnali di autolesionismo o pensieri suicidi attivano notifiche verso i genitori. E, in situazioni critiche, il coinvolgimento delle autorità competenti. L’azienda sottolinea come la protezione dei dati resti una priorità. A tal proposito, verranno condivise solo le informazioni strettamente necessarie per garantire la sicurezza dei giovani utenti.

Allo stesso tempo, OpenAI ha lanciato una piattaforma di supporto per i genitori. Quest’ultima offre guide, suggerimenti e strumenti pratici per aiutare i giovani a usare l’AI in modo costruttivo. Guardando al futuro, OpenAI sta esplorando sistemi di predizione dell’età, capaci di identificare automaticamente gli utenti minorenni. Per poi applicare le impostazioni più adeguate in modo prudente. Tale approccio riflette una visione più ampia. In un contesto in cui le tecnologie digitali diventano più pervasive, la responsabilità delle piattaforme si estende oltre il semplice servizio. Includendo la protezione e l’educazione degli utenti più giovani. La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra accesso, libertà creativa e sicurezza, affinché l’AI possa diventare uno strumento di crescita senza compromettere il benessere dei ragazzi.