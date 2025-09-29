Honor 500 Pro, emergono le prime indiscrezioni

Le prime indiscrezioni su HONOR 500 Pro iniziano a circolare in rete e offrono un’anteprima di quello che potrebbe essere il nuovo modello della casa cinese. A diffondere i dettagli è stato l’informatore SmartPikachu attraverso la piattaforma Weibo. Secondo una fuga di notizie piuttosto affidabile, il dispositivo sarebbe già in fase di test con un display da 6,6”, leggermente più ampio rispetto ai 6,55” della generazione precedente. La novità principale dovrebbe riguardare però il picco di luminosità. In quanto in grado di migliorare la visibilità anche sotto luce solare intensa, aspetto che rappresenta un elemento importante per gli utenti più esigenti.

Il design dovrebbe mantenere dimensioni compatte, pur offrendo uno schermo più generoso. Sul fronte dell’autonomia, Honor 500 Pro potrebbe integrare una batteria da circa 7000mAh, leggermente ridotta rispetto ai 7200mAh presenti nel precedente 400 Pro. La differenza verrebbe compensata da una ricarica più rapida, con un passaggio dai 90W agli ipotetici 100W di potenza. È attesa anche la possibilità di ricarica wireless, funzionalità sempre più richiesta nella fascia medio-alta del mercato.

Honor 500 Pro: fotocamere da 200MP e nuove funzioni AI

Oltre alle migliorie sul display e sulla batteria, Honor 500 Pro dovrebbe confermare un comparto fotografico di livello. Le indiscrezioni parlano di un sensore principale da 200MP affiancato da un sensore periscopico con la stessa risoluzione. L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo importante, integrando funzioni avanzate per migliorare scatti e zoom, consolidando così la reputazione del brand nella fotografia mobile.

Tra le novità tecniche più attese figura anche un sensore 3D a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per velocizzare lo sblocco del dispositivo e migliorare la sicurezza. Tutti questi elementi fanno pensare a uno smartphone collocato nella fascia medio-alta, in grado di soddisfare chi cerca prestazioni elevate senza necessariamente puntare ai top di serie assoluti.

Va comunque ricordato che le informazioni emerse non sono ancora ufficiali e restano al momento semplici speculazioni. Honor non ha rilasciato conferme, ma la serie 500 è attesa sul mercato entro la fine dell’anno. Non è detto, però, che il nuovo modello arrivi anche in Europa. Infatti la storia recente mostra come le versioni con numerazione dispari siano rimaste limitate al mercato orientale. Saranno dunque i prossimi mesi a chiarire se Honor 500 Pro varcherà o meno i confini internazionali.