Stellantis: ecco un nuovo brevetto anti collisione basato su IA

Il mondo dell’automotive ormai da diversi anni sta vivendo una lenta ma progressiva evoluzione nella direzione della guida autonoma, tantissime aziende stanno sviluppando infatti le proprie piattaforme che promettono una guida autonoma, sicura e perfetta che consenta all’utente di rilassarsi durante magari i lunghi tragitti ma allo stesso tempo di non dover prestare troppa attenzione al volante, anche in situazioni troppo affollate, all’interno di questa gara ovviamente anche Stellantis vuole dire la sua è recentemente nel web è emerso un brevetto progettato proprio dalla società che punta a limitare le collisioni andando di fatto a sottrarre il controllo del volante al guidatore, scopriamo qualche dettaglio in più.

Il brevetto

Il sistema progettato da Stellantis va oltre tutto ciò che abbiamo visto in precedenza, quest’ultimo sfrutta l’intelligenza artificiale e di fatto va togliere il comando al guidatore durante la gestione di situazioni complesse che possono portare ad una collisione, Nello specifico, il sistema decide in totale autonomia senza prendere in considerazione gli input del guidatore, in parole povere e l’auto a decidere cosa fare senza andare a modificare la posizione del volante, secondo Stellantis ciò dovrebbe aiutare il guidatore a evitare una collisione scollegando di fatto il volante.

un elemento però, imprescindibile per poter sfruttare questo sistema è la presenza della tecnologia steer–by–wire, che consiste nella presenza di un volante non fisicamente collegato alle ruote del veicolo che dunque possono essere controllate anche da un sistema centrale che non necessariamente deve adattare anche il volante, in caso contrario infatti ogni movimento delle ruote si trasmetterebbe al volante e viceversa consentendo all’utente comunque di resistere anche alle decisioni dell’auto.

Secondo la società, questo sistema garantirebbe davvero tanti benefici, permetterebbe infatti di evitare lesioni alle mani del guidatore in caso di brusche manovre per evitare un incidente, consentirebbe alla vettura di non sbandare o ribaltarsi andando ad agire di fatto anche sui freni e in caso di collisione inevitabile, il sistema potrebbe essere abbastanza veloce quantomeno da ridurre le conseguenze.