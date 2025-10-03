WhatsApp accoglie le foto animate: Live Photos e Motion Photos ora in chat

WhatsApp amplia ancora le sue funzioni introducendo il supporto alle Live Photos di iOS e alle Motion Photos di Android. Dopo anni in cui queste immagini restavano un’esclusiva delle rispettive gallerie, ora possono essere condivise anche nelle chat della rinomata piattaforma. Una volta inviata o ricevuta, la foto si comporta come nell’app Foto di iPhone o nell’album di Android. Nel senso che al tocco si anima per pochi secondi e riproduce l’audio catturato durante lo scatto.

Tale funzione è in fase di lancio graduale e non è ancora disponibile per tutti, ma rappresenta comunque un passo importante per l’app di messaggistica di Meta, che arricchisce così l’esperienza visiva e rende più dinamiche le conversazioni. L’integrazione colma anche una lacuna rispetto ad altre piattaforme che già permettevano di condividere immagini animate, offrendo un’alternativa più immediata rispetto a GIF o video brevi.

Personalizzazione con l’AI e nuove funzioni su WhatsApp

L’aggiornamento introduce anche diverse novità legate alla personalizzazione. Meta ha integrato infatti l’intelligenza artificiale per consentire la creazione di temi su misura per le conversazioni. Gli utenti ora possono generare sfondi creativi, modificare colori e persino sostituire lo sfondo reale delle videochiamate con scenari virtuali

Questa opzione, già popolare su altre piattaforme, è ora disponibile anche su WhatsApp, con l’aggiunta della possibilità di applicare ambienti generati dall’IA a immagini e clip condivisi in chat. Non è ancora chiaro, però, se tutte le nuove funzioni arriveranno subito anche nell’Unione Europea.

Ma non è ancora finita. La piattaforma si arricchisce anche di nuovi pacchetti di sticker, mentre la gestione dei gruppi diventa più intuitiva. Infatti cercando un contatto, l’app mostra ora tutte le chat collettive in comune. Per gli utenti Android arriva anche una funzione molto utile per il lavoro, quale la scansione di documenti direttamente dall’app, con strumenti di ritaglio integrati, già presenti da tempo su iPhone. Insomma, in questo modo, WhatsApp consolida il suo ruolo di applicazione “tutto in uno”, capace di unire comunicazione, creatività e strumenti pratici in un’unica interfaccia.