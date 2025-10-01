CoopVoce EVO 250: 250 GB, minuti illimitati e SMS a 9,90 €

A volte si ha la sensazione che dietro le offerte telefoniche ci sia sempre qualche piccola trappola nascosta tra le righe: un prezzo che cambia dopo pochi mesi, costi extra imprevisti, o clausole difficili da capire. Con CoopVoce EVO 250, invece, la promessa è chiara fin da subito: 9,90 € al mese, per sempre. Nessun aumento improvviso, nessuna sorpresa nella bolletta. È una di quelle offerte che fanno tirare un sospiro di sollievo perché ti permettono di pianificare senza paura di brutti scherzi.

Tariffe chiare e 4G veloce: CoopVoce sfida le offerte

Con questa tariffa hai 250 GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Tutto incluso, senza vincoli e senza costi aggiuntivi. Se viaggi in Europa o nel Regno Unito, per i primi 30 giorni puoi continuare a usare i tuoi giga come se fossi in Italia: una comodità che ti evita di dover cercare Wi-Fi ovunque o attivare opzioni extra.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di autoricaricarti facendo la spesa: i punti Coop possono diventare ricariche automatiche sul tuo numero. È un piccolo vantaggio quotidiano che rende l’offerta ancora più conveniente e legata alla vita reale, quella di chi fa la spesa, lavora, viaggia e vuole semplicemente una connessione stabile e chiara.

L’attivazione è semplice e veloce: puoi richiedere la SIM online, riceverla a casa senza costi di spedizione, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 250 pagando solo una tantum di 9,90 €. E se hai un telefono compatibile, puoi scegliere anche la eSIM, attivandola subito online con SPID, in pochi minuti.

La rete di CoopVoce copre il 99,8% del territorio nazionale e si basa sulla tecnologia 4G e VoLTE, così puoi navigare alla massima velocità e continuare a usare internet anche durante le chiamate. In più, hai il servizio Hotspot incluso, numeri a sovrapprezzo bloccati e un’assistenza disponibile 24 ore su 24.

Dal 2007 CoopVoce si distingue per trasparenza e lealtà: nessun aumento tariffario, nessun contratto vincolante, solo chiarezza e qualità. E oggi, con EVO 250, offre una soluzione completa e sostenibile, anche dal punto di vista ambientale: tutte le SIM sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata. Una scelta intelligente per chi cerca una connessione affidabile, semplice e senza pensieri.