Samsung Galaxy S23: al via finalmente l’aggiornamento One UI 8

Dalla Corea del Sud parte il l’aggiornamento One UI 8: novità per sicurezza, DeX, fotocamera e molto altro.

scritto da Manuela Poidomani
Aggiornamento One UI 8

Dopo l’arrivo su Galaxy S24, anche per i Galaxy S23 è finalmente iniziata la distribuzione del tanto atteso aggiornamento alla One UI 8. Il rilascio è partito ufficialmente in Corea del Sud sul canale stabile. Dopo una fase beta avviata a settembre. Anche se non ci sono ancora date certe per il rilascio mondiale, è solo questione di giorni prima che l’update raggiunga tutti i mercati.

Aggiornamento One UI 8: nuove funzioni e interfaccia rinnovata

Il pacchetto aggiornamento ha un peso di circa 450 MB per chi ha partecipato alla beta. Mentre per tutti gli altri si aggira intorno ai 3 GB. Il firmware distribuito in Corea porta la sigla S91xNKSU6EYI7. Ed introduce numerosi miglioramenti, sia estetici che funzionali. I dispositivi interessati sono Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Tutti ancora molto competitivi sul mercato. Per controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento. Basta andare in Impostazioni, Aggiornamento software, Scarica e infine Installa.

L’interfaccia One UI 8 porta con sé novità significative, a partire dalla sicurezza. La Cartella Protetta è stata aggiornata con un sistema di protezione più avanzato. Mentre l’esperienza desktop ora sfrutta appieno la nuova Modalità Desktop di Android 16 tramite Samsung DeX. Il browser Samsung Internet è stato completamente ridisegnato, con un’interfaccia più moderna e una navigazione ottimizzata.

Anche Quick Share, il sistema per condividere rapidamente file tra dispositivi, è stato migliorato, diventando più intuitivo da usare. Le app preinstallate come sveglia, calendario e promemoria offrono ora un’esperienza più completa. Il sistema Modalità e Routine è stato potenziato con nuove azioni automatizzabili. Mentre l’app fotocamera consente un accesso più rapido ai controlli grazie a nuove gesture personalizzate.

Tra gli altri aggiornamenti spiccano il supporto esteso ad Auracast, per una migliore trasmissione audio via Bluetooth. E anche una nuova app Meteo con grafica più dettagliata e animazioni dinamiche. Con One UI 8, Samsung conferma l’impegno nel migliorare l’esperienza utente anche su modelli non più recentissimi.

