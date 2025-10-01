Xiaomi Redmi Pad Pro ad un PREZZO SHOCK solo su AliExpress

Per chi è alla ricerca di un tablet che sia affidabile ma allo stesso tempo conveniente, ci pensa il colosso dell’e-commerce AliExpress. Al momento è infatti disponibile all’acquisto un tablet davvero eccezionale ma ad un prezzo favoloso. Ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Redmi Pad Pro. Tutti gli utenti interessati lo potranno acquistare direttamente sul noto store di shopping online con un notevole sconto pari al 67%. In questo modo, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di appena 158,23 euro. Si tratta di un risparmio da urlo, se si pensa che solitamente ha un costo molto più alto. Gli interessati lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK. La spedizione è rapida ed è inclusa nel prezzo e non sono poi previsti costi per eventuali spese doganali.

Xiaomi Redmi Pad Pro, a questo prezzo è imperdibile, solo su AliExpress

Il nuovo tablet di casa Xiaomi è al momento disponibile all’acquisto su AliExpress ad un prezzo eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Redmi Pad Pro. Quest’ultimo vanta una serie di caratteristiche di tutto rispetto. Troviamo ad esempio sul fronte la presenza di un ampio pannello. Si tratta di uno schermo con una diagonale pari a 12.1 pollici con una risoluzione pari a 2.5K. Non manca nemmeno la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, è poi presente uno degli ottimi processori di casa Qualcomm. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 7s Gen 2. Gli utenti lo potranno inoltre avere con un gran quantitativo di memoria comprendente fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. Nessun problema poi per l’autonomia, che è affidata ad una grande batteria con una capienza pari a 10.000 mah.

