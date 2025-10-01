Realme P3 Lite 4G è ufficiale, ecco le caratteristiche

Sembra che sia stato da poco aggiunto un nuovo smartphone al catalogo del produttore tech Realme. In queste ultime ore è stato infatti avvistato in rete presso uno store online polacco il nuovo Realme P3 Lite 4G. Quest’ultimo sembra in realtà non essere una vera e propria novità. Dal punto di vista estetico e tecnico , infatti, ricorda molto lo scorso Realme C71.

Realme annuncia silenziosamente il nuovo medio di gamma Realme P3 Lite 4G

In queste ultime ore è stato presentato silenziosamente un nuovo smartphone a marchio Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme P3 Lite 4G. Quest’ultimo sembra però essere una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda, ovvero lo scorso Realme C71. Le specifiche tecniche tra i due sembrano infatti più o meno le stesse. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Realme P3 Lite 4G – specifiche tecniche

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore Unisoc T7250

Tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Sensore fotografico principale posteriore da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8

Fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP posta in un piccolo foro centrale

Batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W

Spessore 7.79 mm

Peso complessivo 196 grammi

Altro : jack audio da 3.5 mm per le cuffie, certificazione di resistenza IP54, chip NFC per i pagamenti contactless

Colorazioni disponibili: White e Green

Come già detto, per il momento questo nuovo smartphone Realme P3 Lite 4G è disponibile all’acquisto su questo store online polacco ad un prezzo di partenza di circa 140 euro al cambio attuale. Per il momento, non sappiamo per quali altri mercati sia destinato questo nuovo smartphone del produttore tech Realme.