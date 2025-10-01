Oppo Find X9 Pro: emerse nuove caratteristiche tecniche

L’attesa per il lancio di un nuovo smartphone di fascia alta sta crescendo in Cina. Qui il debutto dell’Oppo Find X9 Pro è fissato per il 16 ottobre. Il mercato è già in fermento, non solo per l’interesse verso un nuovo modello, ma anche per le caratteristiche tecniche che, secondo le informazioni diffuse dai canali più affidabili, potrebbero collocarlo tra i dispositivi più avanzati del momento. Al centro dell’attenzione c’è il display, una componente che Oppo ha deciso di rendere protagonista. Si parla, infatti, di un OLED LTPO piatto da 6,78 pollici, con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il sensore di impronte a ultrasuoni sotto lo schermo aggiunge un ulteriore livello di innovazione e sicurezza.

Oppo Find X9 Pro: i dettagli tecnici emersi

Il comparto fotografico, un altro punto focale, combina sensori e obiettivi di ultima generazione. Un Sony LYT-828 da 50 MP, un Samsung JN5 da 50 MP, una fotocamera periscopica Samsung HP5 da 200 MP e un sensore multispettrale da 2 MP. La collaborazione con Hasselblad per il teleconvertitore esterno suggerisce una particolare cura per lo zoom e la qualità delle immagini. Mentre la fotocamera frontale da 50 MP punta a offrire prestazioni elevate anche nei selfie.

Lo smartphone presenterà il chipset Dimensity 9500 di MediaTek, capace di gestire senza difficoltà applicazioni complesse e attività intensive. La memoria e l’archiviazione copriranno varie configurazioni, fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio, con una versione top dotata di supporto alla comunicazione satellitare.

Sul fronte energetico, il Find X9 Pro dovrebbe garantire un’autonomia consistente grazie alla batteria da 7.500 mAh. Supportata da ricarica rapida cablata a 80W e wireless a 50W. Le dimensioni e il peso (8,24 mm di spessore e 224 grammi) insieme alle certificazioni IP66/68/69, confermano la volontà di Oppo di proporre un prodotto solido e resistente. L’interfaccia sarà basata su ColorOS 16 su Android 16, mentre le opzioni di colore includeranno bianco, rosso e oro. Non resta che attendere e scoprire le novità presentate dal nuovo Oppo.