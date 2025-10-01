Voltpost trasforma i lampioni in stazioni di ricarica urbana

C’è qualcosa di affascinante nel pensare che un semplice lampione, quello che ogni sera illumina le nostre passeggiate, possa trasformarsi in una piccola centrale di energia per le auto elettriche. È un’idea che sembra uscita da un film di fantascienza urbana, e invece sta già diventando realtà. Sempre più città stanno guardando con interesse a questa soluzione ingegnosa: sfruttare ciò che già esiste, invece di costruire da zero nuove infrastrutture. E così, i pali della luce – da sempre silenziosi custodi delle nostre strade – si preparano a diventare protagonisti della rivoluzione elettrica.

Voltpost Air porta la ricarica EV direttamente in strada

Negli Stati Uniti, un’azienda chiamata Voltpost ha deciso di fare un passo avanti e ha presentato Voltpost Air, una nuova generazione di caricabatterie che si installano direttamente sui lampioni. L’idea è tanto semplice quanto brillante: utilizzare le reti elettriche già presenti nei pali per alimentare le auto, riducendo i costi e gli interventi invasivi nelle città. Niente scavi, niente cantieri interminabili. Si tratta di un dispositivo compatto, elegante, con uno o due connettori capaci di erogare fino a 9,6 kW. In pratica, una ricarica veloce sempre a portata di strada.

Ma il dettaglio più interessante è forse la sua posizione: il cuore del sistema viene installato a circa tre metri da terra. Una scelta che non è solo estetica, ma strategica: così si riducono i rischi di vandalismo e si preserva la sicurezza. Per collegarsi basta un’app, Voltpost, che gestisce tempi, pagamenti e disponibilità. Il cavo, invece, si riavvolge da solo, ordinato e pulito, proprio come ci si aspetta da una città del futuro.

Il primo esemplare è stato montato a Brooklyn, nel quartiere del MADE Bush Terminal, e sarà accessibile al pubblico entro fine anno. Se il test andrà bene, Voltpost Air potrebbe comparire presto in molti altri angoli del mondo. E chissà, magari anche nelle nostre città, dove l’idea di un lampione che illumina e ricarica potrebbe diventare un simbolo di un nuovo modo di vivere lo spazio urbano: più intelligente, sostenibile e vicino alle persone. Una piccola rivoluzione che parte da un gesto quotidiano, quello di accendere la luce.