Oppo Find X9 Pro verso il debutto: la certificazione 3C rivela la ricarica

La corsa verso il lancio del nuovo Oppo Find X9 Pro entra nel vivo. Dopo settimane di indiscrezioni e fughe di notizie, arriva una conferma ufficiale dal ciclo di certificazioni in Cina. Il dispositivo ha infatti ottenuto il via libera dall’ente 3C, passaggio che precede ogni debutto commerciale e che permette di conoscere un dettaglio importante della scheda tecnica, ovvero la velocità di ricarica.

Display evoluto e fotocamera da record per Oppo Find X9 Pro

La documentazione menziona due codici modello, PLG110 e PLG120, che secondo gli analisti corrisponderebbero alla versione standard e a una possibile Satellite Edition. Entrambe le varianti sono associate al caricatore Oppo VCB80ACH, confermando il supporto alla ricarica cablata da 80W. Non si tratta di un passo avanti rispetto al predecessore Find X8 Pro, ma l’azienda potrebbe equilibrare la scelta con una batteria più grande, che i rumor stimano in 7.500mAh.

Se sul fronte della ricarica non emergono novità rivoluzionarie, i rumors dipingono l’Oppo Find X9 Pro come un autentico concentrato di tecnologia. Lo smartphone dovrebbe integrare un pannello LIPO OLED da 6,78”, risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz, con cornici estremamente sottili. Alla guida ci sarebbe il nuovo MediaTek Dimensity 9500, un chipset progettato per prestazioni di fascia alta.

Il comparto fotografico promette di fare la differenza. Si parla infatti di un teleobiettivo periscopico da 200MP con sensore Samsung HP5, affiancato da un sensore principale Sony LYT-828 da 50MP e un ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP. Un set che punta a sfidare i migliori cameraphone del mercato. Il lancio è atteso per Ottobre in Cina, e i dettagli che emergono dalle certificazioni e dalle voci online non fanno che aumentare l’attesa. Se le specifiche saranno confermate, Oppo potrebbe segnare un nuovo livello nella fotografia mobile e nella gestione energetica, con un equilibrio tra potenza, autonomia e design sottile mai visto prima.