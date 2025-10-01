Kena, anche ad ottobre promo shock con due mesi gratis

Una delle offerte di rete mobile più sorprendenti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è senz’altro quella denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G. Quest’ultima sarebbe dovuta ormai non essere più disponibile all’attivazione. Nonostante questo, però, l’operatore virtuale ha da poco deciso di prorgarne la sua disponibilità. Secondo quanto riportato, ora l’offerta risulta essere attivabile fino ai primi giorni di ottobre, ovvero fino alle ore 23:59 della giornata del prossimo 13 ottobre 2025.

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G continuerà ad essere disponibile fino a metà ottobre

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco aggiornato il countdown della sua super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta nota con il nome di Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G. Gli utenti interessati ad attivarla sul proprio numero ora avranno qualche giorno in più per averla. Secondo il countdown presente sul sito ufficiale, l’offerta sarà infatti ora disponibile all’attivazione fino alle ore 23:59 della giornata del prossimo 13 ottobre 2025.

L’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati Kena Mobile. Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno avere a disposizione un bundle davvero eccezionale. Sono infatti compresi ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Questo traffico diventa poi 200 GB se si sceglierà come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 ama da inviare verso tutti i numeri.

Tutto questo bundle sarà messo a disposizione ad un costo di soli 5,99 euro al mese. L’operatore virtuale Kena Mobile ha inoltre deciso di offrire gratuitamente i primi due mesi di rinnovo dell’offerta. Oltre a questo, è stato anche azzerato il suo costo di attivazione.