Kena proroga un’offerta WOW con ben 200 GB

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco prorogato la disponibilità di una delle sue super offerte. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. Quest’ultima è una delle ultime novità dell’operatore e sorprende grazie alla sua elevata convenienza. L’operatore propone inoltre i primi due mesi in maniera totalmente gratuita. Vediamo qui di seguito cosa include.

Kena Mobile proroga una delle sue super offerte a basso costo

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a proporre una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. Questa volta, gli utenti avranno ancora tempo per poterla attivare sul proprio numero. In particolare, secondo quanto riportato ufficialmente, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 7 agosto 2025, in particolare fino alle ore 23:59.

Questa è una delle offerte mobile attualmente più convenienti dell’operatore virtuale. Con Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis , gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. L’operatore ha inoltre deciso di permettere agli utenti di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione di Kena Mobile. I 200 GB saranno però previsti se si sceglierà come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica.

Oltre a questo, il bundle di questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, per avere questa offerta gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese. L’operatore sta comunque proponendo l’offerta in super promozione. Gli utenti potranno infatti usufruire gratuitamente dei primi due mesi di rinnovo.

Ricordiamo però che questa offerta non è aperta a tutti. La potranno infatti attivare solo i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, CoopVoce o Digi Mobil.