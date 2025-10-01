Google Messaggi cambia: arrivano le menzioni nelle chat di gruppo

Google Messaggi

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Google ha deciso di colmare una delle lacune più evidenti della sua app di messaggistica predefinita. Presto, su Google Messaggi arriveranno le menzioni nelle chat di gruppo, una funzione che ormai diamo per scontata su piattaforme come Slack, WhatsApp, Instagram o persino Google Chat, ma che fino ad oggi mancava all’interno del servizio più diffuso su Android.

Come funzionano le menzioni su Google Messaggi

Il meccanismo è semplice ma rivoluzionario per l’usabilità quotidiana. Nelle chat di gruppo, basterà digitare @nomeutente per attirare direttamente l’attenzione di un partecipante. In risposta, chi viene menzionato riceverà un chiaro indicatore visivo: nell’elenco principale delle conversazioni comparirà il simbolo @, così da segnalare che qualcuno ha rivolto un messaggio diretto a lui. Un dettaglio apparentemente banale, ma che fa la differenza in gruppi affollati, dove i messaggi si accumulano rapidamente e rischiano di far perdere comunicazioni importanti.

Suggerimenti automatici per taggare più facilmente

Google non si è limitata a replicare il sistema tradizionale. Stando a quanto scoperto da Android Authority analizzando il codice dell’app, la nuova funzione sarà resa più intuitiva grazie a un sistema di suggerimenti automatici: iniziando a digitare il nome di un partecipante, Google Messaggi proporrà i contatti più pertinenti, evitando di dover scrivere tutto manualmente. Una scelta che avvicina l’esperienza a quella dei social network moderni.

Quanto manca al debutto?

Il fatto che i riferimenti siano già presenti nel codice in forma quasi definitiva lascia pensare che il rollout non sia lontano. Google, però, non ha ancora comunicato una data ufficiale. Non è quindi chiaro se le menzioni arriveranno con un aggiornamento graduale dei Google Play Services, oppure direttamente con una nuova release dell’app.

Quello che sembra certo è che ci troviamo davanti a una funzione destinata a diventare rapidamente indispensabile, soprattutto per chi utilizza Google Messaggi in ambito lavorativo o scolastico, dove la chiarezza delle conversazioni di gruppo è essenziale.