Microsoft rivoluziona l’app Foto con l’intelligenza artificiale

Le gallerie fotografiche digitali tendono a riempirsi rapidamente con scatti rapidi, documenti temporanei o screenshot. Microsoft ha così deciso di affrontare questo problema con un aggiornamento destinato all’app Foto di Windows 11. Nello specifico parliamo di una novità in fase di rilascio per gli iscritti al programma Insider dotati di PC Copilot Plus. Il suo scopo? Semplificare la gestione delle immagini introducendo un sistema basato su algoritmi di intelligenza artificiale, pensato per archiviare automaticamente i file in cartelle specifiche.

Microsoft punta su personalizzazione e controllo delle immagini

Il nuovo meccanismo consente di distinguere tra diverse tipologie di contenuti. Ad esempio ricevute e scontrini, screenshot, documenti di identità come passaporti o patenti e note scritte a mano. L’aspetto più interessante è che l’organizzazione non dipende dalla lingua, bensì dal contenuto visivo complessivo. Ciò significa che una ricevuta giapponese o una patente italiana vengono riconosciute e archiviate con la stessa precisione. Una volta completata la classificazione, le cartelle appaiono in una sezione denominata “Categorie”, accessibile dalla barra di navigazione sinistra.

Secondo le anticipazioni, le quattro categorie rappresentano soltanto l’inizio di un percorso che potrebbe rendere l’app Foto sempre più adattabile alle esigenze degli utenti. Microsoft prevede infatti di ampliare in futuro la possibilità di specificare nuove raccolte tematiche, ad esempio dedicate a viaggi, paesaggi o animali domestici. L’obiettivo è offrire un sistema di archiviazione non solo ordinato ma anche personalizzato, in grado di rispecchiare le abitudini fotografiche di ciascun utilizzatore.

L’iniziativa, però, non manca di sollevare alcune perplessità. Se da un lato la catalogazione automatica semplifica notevolmente la vita, dall’altro emergono dubbi sul grado di controllo che l’utente mantiene sui propri dati. Alcuni infatti ritengono che l’affidamento crescente alle piattaforme cloud rischi di ridurre la libertà di gestione dei file personali. In ogni caso, per molti utenti, la praticità supera i timori. In quanto affidarsi a Microsoft significa poter contare su un sistema rapido, capace di ordinare migliaia di immagini senza sforzo.