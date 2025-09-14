Google Messaggi: arriva il divorzio tra fotocamera e galleria

Oggi torniamo a parlarvi dei classici aggiornamenti che Google porta avanti per quanto riguarda le sue applicazioni proprietarie, da diversi anni Google si impegna a mantenere le proprie piattaforme sempre aggiornate e al passo coi tempi spesso con scelte stilistico funzionali non propriamente condivise da tutti, recentemente però la società ha cambiato un po’ registro dal momento che prima ascolta i feedback della community e poi si regola su cosa fare, oggi infatti vi parliamo di un update di Google Messaggi, il client di messaggistica presente all’interno di Android che viene utilizzato negli smartphone sui quali è assente un client installato dalla società produttrice oppure su quei device dove l’utente sceglie l’opzione Google piuttosto che quella proprietaria.

Dopo aver ascoltato i feedback, arriva il cambiamento

Il cambiamento nello specifico arriva dopo aver ascoltato i feedback di giugno all’interno dei quali veniva espressamente chiesto a Google di fare un passo indietro e di separare il tasto fotocamera dal tasto galleria, In entrambi i casi stiamo parlando dei pulsanti a cui si può accedere premendo il tasto dedicato agli allegati presente in chat, nello specifico il pulsante a forma di + per inviare per l’appunto un allegato, questa funzionalità ha avuto vita travagliata, nello specifico i due pulsanti erano separati precedentemente, con l’update di agosto Google aveva deciso di unirli ma a quanto pare sta per tornare nuovamente sui suoi passi dal momento che l’ultimo update li separa nuovamente, pari infatti che premendo nuovamente il tasto per l’allegato, i due pulsanti appaiano separati e non più uniti in un unico pulsante.

Nello specifico, ora, quando si preme il tasto per l’allegato appare un tasto apposito per la fotocamera che apre una piattaforma simile alla fotocamera di sistema dal quale scattare direttamente la foto da inviare, mentre si si preme il pulsante galleria si apre un’anteprima della galleria all’interno della quale è possibile selezionare la foto da inviare, esattamente come siamo abituati a vedere all’interno dei classici client di messaggistica.