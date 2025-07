Google Messaggi cambia logo: arriva la scritta “Google” a colori

Google Messaggi

Google continua il suo processo di rinnovamento grafico delle principali applicazioni Android, e l’ultima novità riguarda Google Messaggi, che si prepara a salutare lo storico logo con la “G” multicolore per introdurre una nuova intestazione più coerente con il design delle altre app proprietarie. Il cambiamento è parte di un processo di rebranding che interessa vari servizi dell’ecosistema.

Il nuovo logo di Google Messaggi segue la linea Material 3 Expressive

Il nuovo logo di Google Messaggi sostituisce la tradizionale “G” multicolore con la scritta “Google” per esteso, affiancata alla parola “Messaggi”. Anche in questo caso, i quattro colori caratteristici – blu, rosso, giallo e verde – vengono mantenuti, ma disposti nella forma classica del marchio testuale. Si tratta della stessa estetica già introdotta in altre app come Google Foto, Calendar e Drive, a testimonianza di una strategia di rebranding coerente e mirata.

Il restyling di Google Messaggi rientra nell’adozione sempre più diffusa del Material 3 Expressive, il linguaggio grafico aggiornato di Google che mira a migliorare leggibilità, accessibilità e coerenza visiva tra le varie app. Insieme al nuovo logo, l’applicazione potrebbe presto ricevere ulteriori modifiche all’interfaccia, nell’ottica di una esperienza d’uso uniforme su tutti i dispositivi Android e Wear OS.

Il nuovo logo è stato individuato da Android Authority, che ha mostrato un confronto tra la vecchia e la nuova versione dell’intestazione. Al momento la novità sembra essere in fase di test, e non è ancora chiaro quando sarà disponibile nella versione stabile dell’applicazione. Tuttavia, il fatto che simili modifiche siano già state applicate ad altre app principali suggerisce che il rollout globale sia imminente.

La sostituzione del logo non è un semplice cambiamento estetico. Si inserisce in una più ampia strategia di branding che punta a rendere riconoscibili e coerenti tutte le applicazioni sviluppate da Google. L’uso del marchio BigG per esteso, anche in app secondarie come Messaggi, riflette la volontà dell’azienda di rafforzare la propria identità visiva su tutte le piattaforme, favorendo il riconoscimento immediato da parte dell’utente.

Il crescente peso di Google Messaggi all’interno dell’offerta Android potrebbe spiegare l’attenzione particolare che l’azienda sta dedicando all’app. Con l’adozione dello standard RCS, il supporto a funzioni avanzate e l’integrazione con servizi come Google Foto e Assistant, l’app è diventata un punto di riferimento tra le alternative a WhatsApp e Telegram. Un’identità visiva più marcata potrebbe contribuire a rafforzarne la presenza nell’ecosistema.