Google: la nuova policy rende Android più “chiuso”?

Il dibattito sulla libertà digitale e sulla gestione degli ecosistemi tecnologici torna al centro della scena con l’allarme lanciato da F-Droid. Si tratta dello store alternativo più noto dedicato esclusivamente ad applicazioni open-source per Android. L’annuncio, diffuso attraverso un post ufficiale, non si limita a una semplice critica. Secondo quanto dichiarato, il progetto ipotizza la possibilità di una vera chiusura delle proprie attività se i nuovi requisiti imposti da Google entreranno in vigore senza modifiche. Il nodo cruciale riguarda la policy di registrazione che diventerà operativa a partire da settembre 2026. Ogni sviluppatore Android sarà tenuto a fornire un’identità verificata, accompagnata da documenti e dati personali. A ciò si aggiunge l’obbligo di dichiarare a Google le chiavi di firma delle applicazioni. Una misura che di fatto centralizza nelle mani della compagnia la verifica di qualsiasi app, anche fuori del suo Play Store.

Google: critiche alla nuova policy di registrazione

Per F-Droid, la questione non è soltanto tecnica, ma tocca direttamente il proprio funzionamento. Lo store basa la sua reputazione sulla compilazione indipendente e sulla firma diretta delle app. Procedure pensate per garantire trasparenza, sicurezza e assenza di tracciatori. Con le nuove regole, tale modello operativo verrebbe reso impraticabile. Il team di F-Droid contesta, inoltre, la giustificazione legata alla sicurezza. Ciò ricordando come lo stesso Play Store abbia ospitato più volte applicazioni malevole nonostante i controlli. Android, sottolineano, dispone già di sistemi di protezione come Play Protect, mentre la nuova politica appare più orientata a consolidare un controllo centralizzato sul mercato. Per molti osservatori, la conseguenza sarebbe un ecosistema più chiuso e meno favorevole alla sperimentazione. Riducendo la possibilità per gli utenti di installare liberamente i programmi desiderati.

Sul piano politico e normativo, F-Droid chiede ora l’intervento delle autorità di regolamentazione in Europa, negli Stati Uniti e in altre regioni. Ciò affinché venga valutato se le nuove misure possano configurarsi come pratiche monopolistiche. L’appello punta a difendere non solo la sopravvivenza di un singolo progetto, ma l’intero concetto di pluralità nella distribuzione delle app Android.

La vicenda mette in luce una tensione più ampia, che va oltre il caso specifico: la crescente contrapposizione tra l’esigenza di sicurezza e il rispetto della libertà degli utenti. Se da un lato la verifica delle identità può apparire come una tutela necessaria, dall’altro rischia di trasformarsi in un ostacolo alla vitalità dell’ecosistema open-source.