Android Auto, bug fastidioso: app “zoomate” e utenti in difficoltà

Negli ultimi giorni sempre più automobilisti stanno segnalando un comportamento insolito di Android Auto. Alcune applicazioni, tra cui Google Maps e Spotify, appaiono “zoomate” al punto da risultare quasi inutilizzabili. Il malfunzionamento riguarda sia la navigazione sia la gestione della musica, rendendo complicata l’esperienza d’uso a bordo. Nonostante le numerose testimonianze, la causa del problema però non è ancora stata chiarita. Si tratta senza dubbio di un bug software, ma la natura esatta resta indefinita e senza soluzione.

Android Auto, poche soluzioni e attesa per la patch ufficiale

Stranamente, il difetto non sembra legato al tipo di connessione utilizzata. Infatti è stato osservato sia in modalità cablata sia in wireless, e non dipende dal modello di veicolo. Alcuni utenti hanno segnalato la presenza del problema anche con smartphone datati, come un Pixel 3 XL fermo ad Android 12. Ad ogni modo non ci sono prove che l’età del dispositivo rappresenti una causa diretta. La diffusione del bug è reale ma limitata. Nel senso che non riguarda tutti gli utenti, e ciò rende più complesso individuare una soluzione universale.

Le contromisure adottate dai più esperti non hanno prodotto risultati positivi. Aggiornare manualmente Android Auto, cambiare cavo, passare da connessione cablata a wireless, cancellare cache e dati delle app o addirittura reinstallarle non ha eliminato il problema. Anche il riavvio del dispositivo, soluzione spesso efficace in altri contesti, non ha migliorato la situazione.

In mancanza di una correzione ufficiale, resta solo l’incertezza. Non è chiaro se utilizzare un altro smartphone permetta di evitare il difetto, perché i riscontri disponibili sono troppo pochi per tracciare un quadro attendibile. Per ora, gli utenti colpiti non hanno alternative se non attendere aggiornamenti da parte di Google. Purtroppo, il basso numero di segnalazioni non sembra sufficiente a garantire un intervento rapido. Senza la cosiddetta “massa critica” di lamentele, il rischio è che la soluzione venga rimandata e non si conoscono i tempi di attesa.