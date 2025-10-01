Nuova Suzuki e Vitara: il SUV elettrico che sorprende

La Nuova Suzuki e Vitara è arrivata sul mercato italiano. Un modello che porta con sé il peso delle aspettative. La versione speciale ICHI 4WD Dual Motor ALLGRIP-e segna l’ingresso della casa giapponese nel mondo dei SUV elettrici compatti. Il prezzo di partenza è fissato a 38.900 euro, ma non sarà l’unica proposta. Più avanti arriveranno varianti a trazione anteriore e con singolo motore, pensate per essere più accessibili. Una strategia chiara per proporre un ventaglio di opzioni per intercettare una clientela diversificata.

Interni iper tech nel nuovo SUV

Una volta a bordo, l’atmosfera è inconfondibile. La plancia si ispira alla filosofia giapponese: linee semplici, funzionalità essenziale, assenza di eccessi. L’impostazione richiama la “gemella” Toyota Urban Cruiser, ma con dettagli Suzuki. Dietro il volante multifunzione a due razze si apre un ampio pannello, dominato da uno schermo da 10,25 pollici per la strumentazione digitale e un display touch da 10,1 pollici per l’infotainment. Non manca il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, ormai indispensabili. L’interfaccia è personalizzabile, con grafiche moderne. La plancia del SUV offre rivestimenti morbidi al tatto e bocchette dell’aria rettangolari. I comandi fisici restano pochi, coerenti con le tendenze attuali. A rendere i viaggi più agevoli ci pensa la Hybrid navigation, capace di unire i dati online su meteo, parcheggi e colonnine alla cartografia di bordo.

Sul tunnel centrale trovano posto il pad per la ricarica wireless, due portabicchieri, selettore della trasmissione e comandi per le modalità di guida. Le finiture del SUV combinano plastiche e superfici morbide, mentre il passo di 2.700 mm promette spazi comodi anche per i passeggeri posteriori. Un SUV elettrico compatto deve convincere anche sul fronte praticità. Con una lunghezza inferiore ai 4,3 metri, la nuova Vitara offre un bagagliaio da 244 litri, che cresce a 310 litri spostando i sedili posteriori. La soluzione dei sedili scorrevoli aggiunge versatilità, permettendo di gestire al meglio lo spazio. Non manca la possibilità di abbatterli in configurazione 40:20:40, creando un piano di carico più ampio. Può un SUV elettrico compatto unire piacere di guida, tecnologia e praticità quotidiana? La risposta sembra già scritta nei dettagli di questo debutto.