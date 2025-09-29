Netflix, film e serie in arrivo ad ottobre 2025: ecco i titoli

Ottobre 2025 si preannuncia un mese ricco per Netflix, con un calendario che mescola thriller, drammi e storie ispirate a fatti reali. Si parte con Swim to Me, un intenso dramma familiare tratto dal bestseller di Alia Trabucco, in uscita il 10 ottobre. La storia esplora il legame complesso tra Estela, una collaboratrice domestica, e la bambina di cui si prende cura, conducendo entrambe verso un epilogo drammatico.

Il 17 ottobre arrivano tre titoli attesi: Fantasma in guerra, ispirato alla più grande operazione sotto copertura contro l’ETA, segue la giovane Amaia infiltrata per oltre dieci anni nell’organizzazione terroristica; 27 Notti, un’indagine giudiziaria sul destino di Martha Hoffman, ricca benefattrice rinchiusa in clinica psichiatrica; e Good News, thriller ambientato nel 1970, che racconta il dirottamento di un aereo passeggeri da parte di un gruppo comunista giapponese.

Chiude il mese A House of Dynamite (24 ottobre), firmato dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, incentrato su un attacco missilistico misterioso contro gli Stati Uniti.

Le serie TV migliori di ottobre 2025 in arrivo su Netflix

Il mese si apre il 2 ottobre con Dudes, che esplora le crisi di identità di quattro amici quarantenni nell’era della parità di genere. Il giorno successivo debutta The New Force, ambientata nel 1958, che segue le prime donne poliziotto in Svezia alle prese con discriminazioni e ostacoli sociali. Il 14 ottobre sarà la volta di Splinter Cell: Deathwatch, atteso adattamento dell’iconico videogioco stealth, che riporta Sam Fisher sul campo.

Il 16 ottobre arriva la terza stagione di The Diplomat, con Kate Wyler alle prese con intrighi politici dopo la morte del presidente degli Stati Uniti. Il 23 ottobre tocca a Nobody Wants This S2, che continua la storia d’amore tra Joanne e Noah. Infine, il 27 ottobre debutta Legenden – L’infiltrata, spy story incentrata sull’agente Tea, costretta a scegliere tra la sua missione e la lealtà verso chi ha conosciuto sotto copertura.