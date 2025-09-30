TIM modifica le offerte operator attack: stop alle promozioni Fastweb

TIM si prepara a un importante modifica del suo portafoglio di offerte operator attack nei negozi. A partire dal 28 settembre 2025, salvo eventuali cambiamenti, le promozioni più convenienti, con prezzi a partire da 5,99€ al mese che prevedono minuti illimitati, SMS e oltre 100GB, non saranno più attivabili da chi richiede la portabilità da Fastweb.
Gli utenti provenienti da Fastweb potranno accedere soltanto a offerte a 9,99€ al mese, come la TIM One Go, già valida per clienti Vodafone e HoMobile. Tale scelta segna una netta differenza rispetto al trattamento riservato ai clienti provenienti da altri operatori, che continueranno a beneficiare delle tariffe più vantaggiose. Resteranno invece sempre disponibili, per chiunque scelga TIM, le offerte standard della serie Mobile e TIMYoung. La strategia sembra dunque indirizzata a colpire in maniera mirata i clienti Fastweb.
Iliad e gli operatori virtuali restano al centro delle offerte più vantaggiose di TIM
Con l’esclusione di Fastweb, i piani TIM Supreme GPRO, Power Iron New, Power Supreme New ed Easy New resteranno accessibili solo per chi arriva da Iliad o da una lunga lista di altri operatori virtuali. Tra questi figurano PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Spusu, Lyca Mobile, Digi Mobil e molti altri.
Le offerte partono da 5,99€ al mese per 150GB in 5G, arrivando fino a 9,99€ al mese con 300GB in 5G Ultra, a seconda del profilo scelto. A ciò si aggiungono i costi di attivazione, pari a 6,99€ da pagare una sola volta, e i 10€ per la nuova SIM ricaricabile, oltre al primo mese anticipato.
Chi sceglie TIM può accedere anche ad altri servizi extra come Unica Power, che consente di unire la linea fissa fino a sei SIM mobili con Giga illimitati in 5G Ultra. Per i giovani under 25 resta invece attiva l’Opzione Young, che offre 50GB in più. La novità più rilevante, però, come detto, resta il cambio di approccio nei confronti di Fastweb.